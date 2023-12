Dobrodošli v objemu pravljičnosti – Pravljično Celje 2023!

Oglasno sporočilo

30 dni vsakodnevnega dogajanja z več kot 60 dogodki na osmih različnih prizoriščih. Družine, Celjanke in Celjani, turisti, ljubitelji adventno okrašenih mest, kulinarični raziskovalci in drugi, vabljeni v objem pravljičnosti med 2. in 31. decembrom 2023.

Nekaj za vsakogar

Ulice starega mestnega jedra je napolnil vonj po prazničnih dobrotah. Zadišalo je po domačem štrudlu, potici, cimetovih rolicah in drugih sladicah ter izbranih pijačah – toplem ginu, čaju, vroči čokoladi, kuhančku in punču. Alternativo mrzličnemu norenju po trgovinah in iskanju primernih daril ponuja Zakladnica daril.

V pravljično okrašenih hiškah je z drugačnimi, izvirnimi in ročno izdelanimi darili nakupovanje bistveno mirnejše in prijetnejše. Pohajkovanje po mestu je vsak dan posebno doživetje. Izložbe trgovin so se spremenile v živa plesna prizorišča, v prostoru začasne rabe na Glavnem trgu 8 domuje Božičkova tovarna daril. Manjši in večji koncerti bodo do konca decembra razveseljevali glasbene sladokusce, predstava Pravljični gala balet v izvedbi ansambla Ukrajinski klasični balet in predstava na ledu Kraljestvo risanih junakov 2 v izvedbi domačega Drsalnega kluba Celje s posebno gostjo, umetnostno drsalko Dašo Grm, pa ljubitelje plesa in drsanja. Guštova mestna plaža je že zaživela v pravljični podobi, svetlobni foto kotički in svetlobna projekcija z animiranimi junaki pa so odlična kulisa za ustvarjanje foto spominov.

Popoldneve decembrskih nedelj bodo zaznamovali prižig lučk na adventnem venčku ob zvokih ubranega petja celjskih pevskih zborov ter adventna vodenja po mestu. Za slednja bodo poskrbeli celjski vodniki, ki bodo, vsak s svojim šarmom in ljubeznijo do mesta, razkrivali njegove očarljive zgodbe in bogato zgodovino. Novost bo edinstveni zimski pevski sprehod na svetovni dan zborovskega petja, 10. decembra.

Tu in tam bodo presenetili še kreativni Pop-Up dogodki (zimski brunch, pop-up slovenskih kreativnih ustvarjalk, balet in muzikal v izložbi in drugi), zagotovilo za nepozabna druženja, polna vrhunskih okusov, pa bodo enogastronomska doživetja. Največje bo zagotovo prvi zimski festival Okusi Celja, kjer bodo trije celjski chefi, Marko Pavčnik, Miran Ojsteršek in Sebastjan Grobelšek, ter mestni ponudniki sladkih dobrot poskrbeli za vrhunsko ulično kulinariko.

Veliko za otroke in družine

V Pravljičnem Celju so se na celjski severni pol vrnili družina snežakov in z njimi nova animirana doživetja za najmlajše vsak torek in nedeljo. Nova doživetja obljubljajo v Tehnoparku Celje, največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, povsem na novo pa je svoja vrata odprla pravljična Piškotarna. V njej se lahko najmlajši obiskovalci kot za šalo prelevijo v peke najokusnejših prazničnih piškotov. Prav posebno doživetje bo nedvomno peka slastnih medenjakov z mojstri Pergerji, ki to počnejo že od davnega leta 1757. 15. decembra bo svoja vrata tradicionalno odprla še Pravljična dežela. Z vilami se bo mogoče odpraviti na ogled po mestu, rajati, se popeljati s kočijo in pričakati dobrega moža. V Celje bodo tudi letos vozili pravljični vlaki Slovenskih železnic, in sicer iz smeri Ljubljane, Maribora ter Velenja. Vrhunec dogajanja v 24. izvedbi Pravljične dežele bo otroško silvestrovanje na prostem.

1. Zimski srednjeveški dan v Sloveniji

Pravljična podoba celjskega starega mestnega jedra se bo zrcalila tudi na Starem gradu Celje. V družbi viteza Parsifala bo pustolovščina po začaranih stolpih gradu zagotovo nepozabna izkušnja. S svetilkami v rokah bo mogoče raziskovati skrite grajske kotičke in poslušati zgodbe o legendarnih vitezih. Odrasle obiskovalce bo Parsifal popeljal v svet spletk, poželenj in viteštva.

Prvič na Starem gradu Celje in prvič v Sloveniji bo potekal srednjeveški dan v zimski preobleki. Ta bo v drugem decembrskem vikendu postregel s pravljičnim srednjeveškim razpoloženjem. Na sprehodu med grajskimi zidovi bo odmeval žvenket srednjeveških mojstrov, zadišalo bo po grajski kulinariki, oživeli bodo vitezi, glumači, akrobati in pravljični cirkus. Dvorišče pod Friderikovim stolpom bo zažarelo v igri ognja in svetlobe.

Gledališče, glasba in ples

Na glasbenih koncertih na treh prizoriščih na prostem bodo nastopili Colonia, Flirrt, Batista Cadillac, Celjski Dixieland, zasedbe Vocal BK Studia, Tabu, Nuša Derenda, Alenka Godec, Matjaž Kumelj v Glasbeni romantični zgodbi, Help! A Beatles Tribute ter Senidah, na velikem silvestrovanju na prostem pa LPS in Zvita Feltna. K zabavi na prostem v starem mestnem jedru bodo svoje dodali še dj-ji in barman showi ter koncerti, ki jih pripravljajo v Celjskem mladinskem centru (Roots in Session ter Let 3), Špitalu za prjatle (Jam Session, Samo Budna & Band ter Bosaznova) in Gledališču Celje (Bossa de Novo). V slednjem bodo na široko odprli vrata tudi otrokom. Na predstavah Mala Eli, Tista o bolhah in Maček Muri jih bo obiskal celo dedek Mraz. Vabijo tudi na otroško tolkalno delavnico Ritmično prebujanje. Poslastica zadnjega dne v letu bo tudi letos silvestrska predstava. Ogledali si bomo lahko Paradiž v režiji Mattea Spiazzia, sodobno pravljico, ki slavi življenje – z enakimi možnostmi za vse.

