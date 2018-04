Dobrodelni tekači zbrali 18.800 evrov za otroke na ljubljanski pediatriji #foto

Foto: Ana Kovač

Denar od štartnin in donacij - zbrali so 18.800 evrov - bodo letos namenili za nakup naprave nutrilab, ki jo na pediatrični kliniki potrebujejo za zdravljenje ter obravnavo otrok s kronično ledvično boleznijo.

Med tekači sta bila tudi osebna trenerka in nekdanja mis Nives Orešnik ter Jan Kovačič, osebni trener, ki ga poznate iz šova The Biggest Loser Slovenija. Foto: Ana Kovač

Poleg dobrodelnosti pa je namen teka Hop na Grad tudi spodbujanje zdravega načina življenja in povezovanje ljudi, ki želijo vračati v skupnosti, iz katere izhajajo.

Prireditev se je začela s teki otrok na 200, 400 in 600 metrov ob pediatrični kliniki, nato pa so starejši oziroma izkušeni tekači tekli na dvokilometrski in šestkilometrski tekaški zanki - na daljši zanki so se tekači povzpeli tudi na Ljubljanski grad in pri tem premagali 80 metrov nadmorske višine.