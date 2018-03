Dobre novice za upokojence

Foto: Thinkstock

Povprečna starostna neto pokojnina je februarja znašala 648 evrov, povprečna starostna neto pokojnina brez upoštevanja sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin pa 727 evrov.

Povprečna starostna neto pokojnina z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe ali več brez upoštevanja sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin je bila 840 evrov, je razvidno iz podatkov na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

Pokojnino do 500 evrov je februarja prejelo približno 57.900 ljudi. Vendar pa njihova povprečna pokojninska doba ni višja od dobrih 32 let. Povprečna pokojninska doba tistih s pokojnino v višini nad 200 do 300 evrov je 20 let in en mesec, tistih s pokojnino nad 300 do 400 evrov je 25 let, tistih s pokojnino nad 400 do 500 evrov pa 32 let in štiri mesece.

Pokojnine so bile februarja usklajene za 2,2 odstotka, od aprila pa bodo višje še za 1,1 odstotka.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo februarja približno 617.500. Samo starostnih je bilo malenkost več kot 444.000.