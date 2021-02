Dobra novica za vse mamice, ki dojite svoje otroke #video

Slovenija bo na pobudo Unicefa in Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja dobila prva štiri mesta, ki bodo prijazna do dojenja. Verjetno pa se marsikdo sprašuje, kaj natanko to pomeni. Kranj, Mislinja, Novo mesto in Slovenj Gradec bodo sodelovali v projektu, s katerim bodo doječim mamicam poskušali zagotoviti kar najbolj sproščeno okolje, v katerem bodo lahko dojile tudi v javnih prostorih, na voljo bodo tudi posebne mize. Mame želijo s tem tudi spodbuditi, da otroke v prvem letu dojijo.

Dojenje v javnosti je ponekod še vedno stigmatizirano, k rušenju te stigme so sicer veliko pripomogle tuje zvezdnice, pevke, igralke pa tudi političarke. Hčerka Vitoria zdaj že nekdanje članice evropskega parlamenta Liče Ronculi je dobesedno odraščala v klopeh parlamenta. Ronculijeva jo je s seboj na delo prvič pripeljala leta 2010, ko je bila stara komaj šest tednov, spremljala pa jo je do leta 2014. A s tem težava dojenja v javnosti še zdaleč ni rešena.

Projekt Dojenju prijazno mesto

Kot je za oddajo Planet 18 povedala Andreja Tekauc Golob, predsednica društva svetovalcev za dojenje, se težava pojavi, ko doječe matere po odpustitvi iz bolnišnice še vedno ne dobijo dovolj podpore za dojenje. "Skrivajo se po straniščih, če želijo dojiti," med drugim dodaja. Da bi doječim mamicam vsaj malo olajšali dojenje v javnosti, se je Tekauc Golobova skupaj z Unicefom lotila prav posebnega projekta, imenovanega Dojenju prijazno mesto. Kot pravi, gre pri tem projektu za spodbujanje, promocijo in omogočanje sproščenega dojenja v mestih.

V projekt so trenutno vključena štiri slovenska mesta, med drugim tudi Kranj. V mestih bodo uredili posebne prostore, kjer bodo mamice lahko v miru podojile in tudi previle svoje malčke, vzporedno bodo izobraževali zdravstvene delavce, zaposlene v mestnih upravah, s čimer bodo poskušali širiti novo znanje o pomenu dojenja.

Mesta bodo morala izpolniti deset pogojev, med njimi je ključna do dojenja prijazna politika, tudi promocija materinega mleka pred nadomestnim mlekom. "Mesto kot celota mora torej izkazati naklonjenost dojenju. Mora imeti napisano politiko o podpori dojenju," je še pojasnila Tekauc Golobova. Glavni cilj projekta je po besedah Golobove ozaveščati, da je dojenje normalna in povsem naravna stvar in da se ga mamicam ni trema sramovati. So se pa za sodelovanje poleg Kranja odločili še v Mislinji, Novem mestu in v Slovenj Gradcu.