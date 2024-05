Do volitev v Evropski parlament je le še nekaj tednov

Medtem ko kandidati v domačih državah križajo meče pod okriljem nacionalnih političnih strank, pa se po tem, ko so izvoljeni za poslance Evropskega parlamenta, večina odloči, da postanejo del nadnacionalnih političnih skupin, in sicer na podlagi skupnih idealov.

Evropskih poslanskih skupin je v trenutnem sklicu Evropskega parlamenta sedem, poleg pa je še skupina nepovezanih poslancev. Vsaka skupina mora imeti najmanj 23 evropskih poslancev iz vsaj četrtine članic EU. Ti istočasno ne smejo biti člani več političnih skupin. Sedijo v političnih skupinah, pri čemer pa niso razporejeni po narodnosti, ampak politični pripadnosti.

Kdo lahko predlaga kandidate?

Najmanjše število poslancev, ki v Evropskem parlamentu zastopajo posamezno državo, je šest, nobena država članica pa ne sme imeti več kot 96 poslancev. Politična stranka lahko v Sloveniji vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj tisoč volivcev ali s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora. Dve politični stranki ali več strank lahko vloži skupno listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev. Vsak poslanec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

Volivci lahko vložijo listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj tri tisoč volivcev. Vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

Proporcionalni volilni sistem

Vse države morajo uporabiti volilni sistem, ki zagotavlja proporcionalno zastopanost, kar pomeni, da je število izvoljenih kandidatov na vsaki listi odvisno od deleža glasov, ki jih je na volitvah zbrala lista.

V Sloveniji se poslanke in poslanci v Evropski parlament volijo po proporcionalnem načelu. Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Pri volitvah poslancev v Evropski parlament volivec odda svoj glas bodisi posamezni kandidatni listi bodisi posameznemu kandidatu ali kandidatki z liste. Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred preostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas).

Kandidati, ki zberejo več preferenčnih glasov, imajo večje možnosti za izvolitev. Preferenčni glasovi se upoštevajo le, če število preferenčnih glasov za kandidata na določeni listi preseže število "nepreferenčnih" glasov za to listo.

Tudi vrstni red kandidatov na listi je pomemben

S posamezne liste so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov. Ti pa se upoštevajo le, če število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov na listi.

Na primer, če bi lista prejela 100 tisoč glasov, bi količnik znašal 5.555 glasov. Torej mora kandidat, ki je med tistimi z največ preferenčnimi glasovi, prejeti vsaj 5.555 glasov, če naj se preferenčni glas upošteva.

Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so na preostala poslanska mesta izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi.

Noben spol z manj kot 40 odstotki

Tudi na evropskih volitvah veljajo t. i. ženske kvote. To pomeni, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40 odstotki. Vsaka lista pa mora pri tem biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen v zgornjo polovico liste.

V Sloveniji ni volilnega praga za izvolitev v Evropski parlament. Nekatere države imajo 1,8-odstotni, tri-, štiri- ali petodstotni volilni prag, višji pa v skladu z evropsko zakonodajo ni dovoljen.

Sedež(i) Evropskega parlamenta

Uradni sedež Evropskega parlamenta je v Strasbourgu, vendar parlamentarni odbori zasedajo v Bruslju, medtem ko je generalni sekretariat v Luksemburgu. Takšna ureditev je bila leta 1999 zapisana v Amsterdamsko pogodbo, razlogi za to so zgodovinska nezmožnost dogovora med članicami glede sedeža. Takšna razdelitev je nepraktična in tudi stroškovno potratna, vendar pa bi morali za spremembo te ureditve doseči soglasje v Svetu EU.

Nekaj ključnih datumov:



Datum volitev: 9. junij 2024



Volišča: odprta od 7. do 19. ure (tudi za predčasno glasovanje)



Možnost predčasnega glasovanja: od 4. do 6. junija 2024



Začetek volilnega molka: 7. junij 2024



Uradni rezultati glasovanja: med 24. junijem in 5. julijem 2024 Število kandidatnih list: 11 Število kandidatov: 99 Število voljenih poslancev iz Slovenije v Evropski parlament: devet Število volilnih upravičencev v Sloveniji: 1.693.291 Število vseh voljenih poslancev v Evropski parlament za mandat 2024–2029: 720

Druge možnosti glasovanja

Predčasno lahko glasujemo le v svojem volilnem okraju. Odprto je le eno volišče za predčasno glasovanje na volilni okraj. Vse informacije o posebnih oblikah glasovanja so na voljo tukaj.

Možnost glasovanja po pošti: da, za tiste, ki so v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, priporu ali v zavodu za prestajanje kazni. Obvestilo o glasovanju po pošti je treba poslati na okrajno volilno komisijo najpozneje deset dni pred volilnim dnevom (do 29. maja 2024). Obrazec lahko dobijo v zavodu ali na spletni strani e-uprave.

Možnost glasovanja po pošti za invalide: volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja (do 5. junija 2024).

Možnosti glasovanja prek spleta v Sloveniji na evropskih volitvah ni, prav tako ni mogoče glasovanje prek pooblaščenca.

Kandidatne liste se predstavijo

Vrstni red kandidatnih list na glasovnicah je Državna volilna komisija v torek določila z žrebom. Na glasovnicah bodo liste razvrščene po naslednjem vrstnem redu:

1. Gibanje Svoboda

2. Slovenska demokratska stranka (SDS)

3. Vesna – zelena stranka

4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država (DD)

5. Slovenska ljudska stranka (SLS)

6. Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)

7. Levica

8. Zeleni Slovenije (Zeleni)

9. Socialni demokrati (SD)

10. Državljansko gibanje Resni.ca

11. Nič od tega

Kaj pa vi menite o ...

Stališča posameznih političnih strank so si glede nekaterih vprašanj povsem podobna, pri drugih pa trdno stojijo vsaka na svojem bregu. Poglejmo si nekaj stališč, ki so zabeležena na spletni strani izvoli.eu, orodju, kjer vsak primerja svoje poglede s stališči strank v Sloveniji.

Če začnemo pri nekaterih družbenih vprašanjih in socialni politiki, ne moremo mimo pravice do dostopa do varnega in brezplačnega splava, saj je trenutno ta tematika zaradi evropske kampanje v javnosti močno prisotna – SDS je edina stranka, ki je proti urejanju te pravice na ravni EU.

Se pa vse stranke strinjajo, da naj posilstvo postane kaznivo dejanje v celotni EU, pa tudi, da bi morala biti družbena omrežja omejena pri obravnavanju dezinformacij na svojih platformah.

SDS in evroskeptične stranke so proti zamrznitvi finančnih sredstev državam članicam, če kršijo evropske zakone in vrednote, a bi hkrati vsi podprli izdatnejšo socialno podporo revnejšim študentom.

Pri varnostnih vprašanjih so stranke večinoma složne glede vstopa Ukrajine v EU, kar podpirajo, zavračajo pa možnost ponovnega stalnega nadzora na vseh mejah držav članic EU.

Glede stališč o gospodarskih temah se vse stranke strinjajo z uvedbo davka za velika podjetja v vseh državah članicah EU, v katerih delujejo, vsi bi tudi omejevali naložbe tujih vlagateljev v podjetja iz EU, ki delujejo v strateških sektorjih.

Samo NSi je proti uvedbi štiridnevnega delovnega tedna, nevtralno stališče glede tega vprašanja izraža SDS, preostali bi ga podprli.

Pri vprašanjih, povezanih z zelenim prehodom, stranke desno od sredine ne podpirajo stališča, da bi moral boj proti podnebni krizi postati ključna prioriteta, ki bi ji morale biti podrejene vse druge evropske politike. Jedrsko energijo kot trajnosten vir energije prepoznavajo vsi, razen Levica in Vesna. Vse stranke podpirajo povečana vlaganja v čezmejne evropske železniške povezave.

In še, vse stranke do zadnje bi poskrbele za transparentno in javno objavljene informacije o plači in premoženju političnih funkcionarjev.

Kdo so kandidati na 11 listah?

Gibanje Svoboda



Slogan: V Evropi s svojo glavo



Irena Joveva, 26. 2. 1989, poslanka Evropskega parlamenta

Matej Grah, 2. 2. 1994, strokovni sodelavec v poslanski skupini Svoboda

Janja Sluga, 15. 5. 1974 , poslanka v DZ

Jure Leben, 22. 4. 1981, podsekretar v kabinetu župana Občine Škofljica

Tamara Vonta, 13. 12. 1970, poslanka v DZ

Marjan Šarec, 2. 12. 1977, minister za obrambo

Maša Kociper, 17. 7. 1972, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade

Vojko Volk, 17. 7. 1958, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade

Uroš Brežan 12. 4. 1972, poslanec v DZ

Slovenska demokratska stranka (SDS)



Slogan: Preudarno za Slovenijo v Evropi



Romana Tomc, 2. 11. 1965, evropska poslanka

Milan Zver, 25. 5. 1962, evropski poslanec

Aleš Hojs, 12. 12. 1961, strokovni sodelavec v Družbi za razvoj infrastrukture

Franc Breznik, 23. 7. 1970, poslanec DZ

Branko Grims, 26. 8. 1962, poslanec DZ

Franc Kangler, 8. 7. 1965, upokojenec

Alenka Forte, 7. 9. 1957, zdravnica, direktorica Medicinskega centra Heliks

Karin Planinšek, 5. 2. 1999, razvijalka programske opreme

Zala Tomašič, 29. 9. 1995, predstavnica za odnose z javnostjo poslanske skupine SDS

Vesna – zelena stranka



Slogan: Pogum za Evropo



Vladimir Prebilič, 21. 5. 1974, univerzitetni profesor

Urša Zgojznik, 1. 8. 1980, generalna sekretarka stranke, samostojna podjetnica

Klemen Belhar, 31. 10. 1973, svetovalec in predavatelj

Marike Grubar, 22. 10. 1992, kadrovska služba

Uroš Macerl, 4. 7. 1968, samozaposlen kmet

Andreja Marolt, 21. 10. 1973, vodja zdravstveno-negovalnega tima na oddelku za očesne bolezni

Ibrahim Nouhoum, 9. 7. 1959, varovanje premoženja in oseb

Saša Fras, 18. 5. 1975, samostojni podjetnik

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država (DD)



Slogan: Čas je za razum



Uroš Lipušček, 5. 10. 1947, upokojenec

Doroteja Novak Gosarič, 8. 11. 1959, sekretarka v sektorju za zdravila, medicinske pripomočke in lekarniško dejavnost

Anton Balažek, 6. 2. 1958, podjetnik

Darinka Mravljak, 15. 5. 1954, upokojenka

Drago Bulc, 8. 1. 1948, upokojenec

Saša Pavček, 21. 4. 1960, igralka

Stojan Lipolt, 16. 11. 1959, podjetnik

Natalija Tripković, 30. 9. 1975, sekretarka v službi za evropsko in mednarodno sodelovanje

Bogomir Kovač, 12. 11. 1952, univerzitetni predavatelj

Slovenska ljudska stranka (SLS)



Slogan: Močna EU za vse



Peter Gregorčič, 24. 4. 1980, višji znanstveni sodelavec

Nina Strah, 2. 5. 1992, raziskovalka v Leku

Franc Bogovič, 2. 2. 1963, poslanec v Evropskem parlamentu

Sara Ahlin Doljak, 14. 7. 1974, odvetnica, mediatorka in visokošolska učiteljica

Franc Pukšič, 24. 11. 1955, upokojenec

Mija Aleš, 18. 12. 1965, direktorica zavoda, podjetnica in kulturnica

Aljaž Barlič, 15. 5. 1997, administrator

Kaja Galič, 1. 1. 1997, pravnica

Marko Balažic, 28. 7. 1984, predsednik stranke

Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)



Slogan: EU, poženi!



Matej Tonin, 30. 7. 1983, poslanec DZ

Katja Berk Bevc, 28. 3. 1991, strokovna sodelavka v poslanski skupini NSi

David Klobasa, 12. 5. 1988, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Mojca Erjavec, 1. 9. 1980, sekretarka v uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Mojca Sojar, 15. 7. 1964, organizatorka srečanj in potovanj

Janez Cigler Kralj, 28. 12. 1978, poslanec DZ

Vida Čadonič Špelič, 16. 7. 1959, poslanka DZ

Jernej Vrtovec, 24. 5. 1985, poslanec DZ

Ljudmila Novak, 1. 8. 1959, poslanka v Evropskem parlamentu

Levica



Slogan: Varnost



Nataša Sukič, 1. 6. 1962, poslanka DZ

Dan Juvan, 24. 12. 1987, državni sekretar na ministrstvu za delo

Katja Sluga, 7. 6. 1997, svetovalka v kabinetu ministra za delo

Fahir Gutić, 21. 4. 1959, upokojenec

Zdenka Badovinac, 20. 5. 1958, kustosinja

Luka Omladič, 29. 5. 1973, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost

Svetlana Slapšak, 18. 1. 1948, upokojenka

Tarra Stermšek Kristan, 27. 5. 1998, študentka

Luka Mesec, 1. 7. 1987, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zeleni Slovenije (Zeleni)



Slogan: V Evropi igramo v prvi ligi!



Klemen Grošelj, 8. 3. 1976, poslanec Evropskega parlamenta

Nada Pavšer, 16. 4. 1948, upokojenka

Bogomil Knavs, 12. 10. 1972, ekološki kmetovalec

Vesna Lavtižar, 26. 8. 1985, raziskovalka

Milan Gabrovec, 5. 8. 1965, župan Občine Markovci

Valerija Korošec, 28. 8. 1966, podsekretarka na uradu za makroekonomske analize in razvoj

Renato Volker, 2. 6. 1963, upokojenec

Mojca Šetinc Pašek, 9. 3. 1972, poslanka v DZ

Aleksander Merlo, 11. 2. 1952, direktor Porodnišnice Postojna

Socialni demokrati (SD)



Slogan: Močna Evropa, močna Slovenija



Matjaž Nemec, 10. 4. 1980, poslanec v Evropskem parlamentu

Mojca Kleva Kekuš, 30. 3. 1976, svetovalka koprskega župana za razvojne projekte

Aleksander Jevšek, 21. 7. 1961, minister za kohezijo in regionalni razvoj

Lucija Karnelutti, 27. 4. 2000, diplomantka mednarodnih odnosov

Matevž Frangež, 30. 3. 1978, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport

Aleksandra Vasiljević, 16. 9. 1985, poklicna podžupanja Velenja

Primož Brvar, 11. 12. 1975, direktor

Neva Grašič, 29. 9. 1987, namestnica vodje kabineta zunanje ministrice

Milan Brglez, 1. 9. 1967, poslanec v Evropskem parlamentu

Državljansko gibanje Resni.ca



Slogan: Najprej Slovenija!



Zoran Stevanović, 23. 2. 1982, vodja stranke

Polona Frelih, 13. 5. 1974, strokovna sodelavka za PR

Sabina Senčar, 13. 6. 1970, ginekologinja

Bojan Potočnik, 26. 1. 1954, upokojenec

Neven Polajnar, 27. 5. 1983, direktor podjetja

Tanja Ribič, 28. 6. 1968, igralka

Katja Kokot, 4. 2. 1982, veterinarka

Stanko Pušenjak, 24. 5. 1962, ginekolog porodničar

Branko Gradišnik, 7. 1. 1951, upokojenec

Nič od tega



Slogan: Korupcija za vse, ne le za peščico



Violeta Tomić, 22. 1. 1963, igralka

Alenka Pečnik, 26. 11. 1956, odvetnica

Janez Stariha, 2. 9. 1976, koordinator Mestnega centra mobilnosti

Darko Hribar, 25. 2. 1968, energetski inšpektor

Tomaž Makovec, 8. 6. 1959, doktor znanosti

Amadeja Kugl, 1. 2. 1973, računovodja

Gregor Jankovič, 14. 10. 1979, prevajalec

Alberto Avguštinčič, 21. 12. 1944, upokojeni profesor filozofije in sociologije

Tjaša Zorc Rupnik, 2. 7. 1967, pisateljica, založnica, urednica