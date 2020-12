Do srede pripravljeni novi ukrepi. Kaj bo odprto v prazničnem času?

Minister za zdravje Tomaž Gantar je napovedal, da bodo predloge ukrepov za praznični čas za obravnavo na vladi pripravili do srede. Med prazniki zelo verjetno ne bodo odprte trgovine z izjemo živilskih, je dejal. Gantar sicer zagovarja popolno zaprtje države za ta čas, ko bi bilo to s stališča gospodarstva tudi "najmanj škodljivo".

Gantar na vladni novinarski konferenci ni hotel napovedovati, kaj bo na vladi sprejeto, velja pa po njegovih besedah širok konsenz, da je treba zmanjšati stike, ki niso nujni. Kateri ukrepi so smiselni in kateri ne, bodo po njegovih besedah še pretehtali in pogledali tudi dogajanje v sosednjih državah, poroča STA.

Kot je dejal minister, je v prazničnem času veliko podjetij na kolektivnem dopustu, za tista, ki niso, pa bi želel, da čim bolj izkoristijo možnost dela od doma, kjer se to da. Tako bi po njegovem mnenju poskušali pridobiti "nekaj rezerve za morebiten močan tretji val v januarju".

Ob zaostrovanju je treba biti realen

Foto: Ana Kovač Ob zaostrovanju ukrepov pa je treba biti po ministrovem prepričanju realen in pustiti nekatere možnosti druženja v tem obdobju, "seveda ob vseh previdnostnih ukrepih". Navodila v zvezi s tem bodo še pripravili, je napovedal. Ob tem je za primerno obnašanje označil dogovorjeno srečanje s prijatelji, pred katerim in po katerem kakšen dan preživimo v samoizolaciji.

Minister je dodatno pojasnil vladno odločitev, da maske na prostem ob zagotavljanju zadostne razdalje ne bodo več potrebne. Kot je poudaril, so kakovostne in na pravilen način nošene maske eden od osnovnih ukrepov proti širjenju virusa, ki ga je v nosno-žrelnem predelu običajno največ še pred začetkom bolezni. Omenjena vladna odločitev tako po ministrovih besedah ne pomeni sproščanja ukrepov, ampak nujno prilagoditev glede na spoznanja, kako in kje se virus širi. Namen ukrepa nošenja mask v zunanjem okolju je bil tudi, da se nanje navadimo, da razumemo, da je to tisto, kar ščiti nas in tiste, s katerimi se srečujemo, je dodal, piše STA.

Ob tem je Gantar poudaril, da obveznost nošenja maske v zaprtih prostorih ostaja veljavna, saj je tam nevarnost širjenja okužbe manjša. Ob velikem deležu okuženih delovno aktivnih je opozoril tudi na pomen ukrepov v času, ko s sodelavcem klepetamo ali pijemo kavo.

Glede aplikacije obstajajo pravne dileme

Glede aplikacije #OstaniZdrav kot pogoja za prečkanje občinske meje je Gantar dejal, da verjame, da obstajajo pravne dileme glede tega ukrepa. Po njegovem mnenju je pomembno razumeti, da je aplikacija dodatna zaščita za nas in našo okolico, s čimer prispeva k obvladovanju epidemije. Aplikacije tako ne razume kot omejevanja svobode. Namen omenjenega ukrepa je bil, kot je dejal, dodatno motivirati ljudi, da bi uporabljali aplikacijo. "Morda je pristop napačen, ne bom sodil o tem," je dodal in še enkrat pozval k uporabi aplikacije.

Foto: STA

V zvezi s preoblikovanjem strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu, o katerem se dogovarja, pa je Gantar danes pojasnil, da je treba po njegovem mnenju bistveno večjo težo pri pripravi in sprejemanju ukrepov dati epidemiologom, v skupino pa bi želel vključiti tudi psihologa, sociologa in strokovnjaka s področja komunikacije.

Ob tem je pojasnil, da pripravljajo dodatno ekipo, ki bi ugotavljala, kje in na kakšen način bi lahko bili bolj učinkoviti. Ker je glede na ankete veliko nespoštovanja veljavnih ukrepov, je po ministrovem prepričanju potreben drugačen pristop, da prepričajo ljudi, da ukrepe spoštujejo zaradi sebe. "Ob napovedi močnejšega tretjega vala je treba pristop spremeniti," je bil odločen.