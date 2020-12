Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na dopisni seji nekoliko spremenila odlok, ki se nanaša na nošenje zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih. Po novem je nošenje zaščitne maske obvezno le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. To velja za vse statistične regije. Odlok začne veljati 16. decembra in velja sedem dni.

Vlada je izdala nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in širjenje okužbe z novim koronavirusom. Kot so zapisali, je odlok enak trenutnemu, nekoliko milejši je le ukrep o nošenju zaščitne maske zunaj.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Kaj vse pomeni zaprt javni kraj

Foto: STA Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine.

Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

- učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,

- vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.