Tomaž Gantar o odstopu: Dokler me vidite, sem tukaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dokler me vidite tukaj, sem tu. Ko bom o tem razmišljal, pa vam bom pravočasno povedal," je ob robu seje državnega zbora minister za zdravje Tomaž Gantar komentiral namigovanja o svojem odstopu. Gantarja skrbijo predvsem omejene kapacitete zdravstva, zato se zavzema za dodatne omejitve med prazniki. Napovedal je tudi razmislek, kako bo v prihodnje potekalo delo in sodelovanje s strokovno posvetovalno skupino za covid-19.

Kot je v izjavi za medije ob robu seje DZ dejal minister za zdravje, ga je na nek način presenetila nedeljska odločitev vlade za sproščanje nekaterih protikoronskih ukrepov. "Sledil sem stališču strokovne skupine, ki se je spremenilo praktično v enem dnevu. Do zdaj sem podpiral njihova stališča in tudi tokrat sicer sem, ob tem da imam sam številne pomisleke na sproščanje, ki se zaključi 23. decembra," je dejal, povzema STA.

Ozko grlo predvsem intenzivne postelje in usposobljen kader

Foto: Ana Kovač Vlada je v nedeljo sklenila, da bo od torka do 23. decembra v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko in z naloženo aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom pa bo mogoče prehajati tudi meje občine.

Gantar upa, da bodo ljudje v tem obdobju spoštovali vse ukrepe, saj nekih posebnih dodatnih rezerv v zdravstvenem sistemu ni. "Še vedno se da nekaj narediti, najti kakšno posteljo, je pa res, da zdravstvo v tem trenutku ne more sprejemati večjega števila dodatnih bolnikov," je opozoril. Opomnil je, da so ozko grlo predvsem intenzivne postelje in pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra.

Spomnil je na stališče Evropske komisije in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, da bi morali veljati strogi ukrepi, glede na to, da se januarja, lahko tudi februarja, pričakuje močan val, poroča STA.

V četrtek bodo obravnavali predlog za popolno zaprtje po 24. decembru

O ukrepih in s kakšnimi navodili bodo nagovorili državljane, bo vlada razpravljala in odločala na seji v četrtek.

Kot je poudaril, je bil že zdaj za strožje omejitve oz. za zaprtje nenujnih gospodarskih dejavnosti. Priznava, da so težave zaradi dolgotrajnega zapiranja veliko dejavnosti, a je hkrati "absolutno za to, da se omejitve uvedejo, glede na to da je zdravstveni sistem na mejah svojih zmogljivosti".

Po neuradnih informacijah spletnega portala 24ur.com naj bi pristojni pripravili predlog, ki predvideva popolno zaprtje države po 24. decembru, in sicer do 4. januarja 2021. To pomeni, da bi delovale samo zdravstvene ustanove, lekarne ter trgovine z živili, izdali pa bi tudi priporočilo ali odredbo, da zaposleni v tem času odidejo na kolektivni dopust.