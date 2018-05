Do konca meseca bodo podpisali sporazum za črpanje 109 milijonov evrov #DrugiTir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je po današnjem sestanku s predstavniki Evropske komisije v Bruslju dejal, da je 109 milijonov evropskih sredstev, ki jih je Slovenija pridobila za projekt drugi tir, praktično odmrznjenih. "Računamo, da bi finančni sporazum za ta sredstva lahko podpisali do konca tega meseca," je povedal.

Komisija je ta denar zamrznila zaradi ponovljenega referenduma o zakonu o drugem tiru, ki pobudnikom ni uspel. "Sestanek je bil zelo pozitiven. Tudi komisija je ves čas spremljala, kaj se v Sloveniji dogaja in je dala zeleno luč, da lahko končamo proces podpisa finančnega sporazuma za črpanje 109 milijonov evrov," je pojasnil.

Po njegovih besedah bodo prihodnji teden še enkrat pregledali besedilo, če je treba zaradi zamika podpisa kakšen datum spremeniti. Kljub napovedim pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, da se bo pritožil za izid referenduma, komisija po Lebnovih besedah Sloveniji glede zakona verjame do te mere, da je ta finančni sporazum lahko podpisan.

Sedaj je treba v pripravo razpis za gradnjo. Ko bo zakon uveljavljen, se bo ta denar lahko začel črpati. Če bo razpis objavljen konec leta, se bo gradnja lahko začela sredi leta 2019. "Na tak način lahko zagotovimo primerno projektno okolje za vsako naslednjo vlado, da lahko učinkovito in nemoteno nadaljuje projekt," je ocenil Leben in dodal, da si vsaka vlada lahko model izvedbe projekta zamisli na novo.

V tem trenutku je po njegovem mnenju pomembno tudi to, da se pripravljalna dela začne čim prej. Geologija je končana, sedaj so na vrsti arheološke raziskave in postavitev dostopnih cest. "S temi deli je treba slediti časovnici, ki jo je Slovenija vključila v prijavo za evropski denar," je še dejal.