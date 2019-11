Do četrtka še dež, v petek bo sončno #video

Torek bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačen in meglen, občasno lahko še rosi. Na Primorskem in v višjih legah nad okoli 1200 metrov nadmorske višine bo sprva še sončno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo. Šibka burja bo ponehala, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem bomo namerili do okoli 16 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo že zjutraj deževalo. Proti popoldnevu se bodo padavine okrepile in se pričele širiti proti osrednjim in vzhodnim krajem. Na severovzhodu države pa bo večji del dneva suho. Dež bo spremljal šibek do zmeren jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj, na Primorskem bo okoli 10 stopinj Celzija.

Živo srebro se bo čez dan na severozahodu gibalo okoli 7, drugod bo okoli 9 do 14 stopinj Celzija.

V četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo še deževalo. V petek bo večinoma suho z nekaj sonca. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, še navajajo na Arsu.