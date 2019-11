Prihaja polarni mraz, sneg bo padal vse do nižin #video

Po družbenih omrežjih je danes završalo, glavno vprašanje pa, ali nad Slovenijo in Evropo prihaja polarni mraz? Po nadpovprečno toplem novembru lahko že v začetku decembra pričakujemo sneg in občutno ohladitev, napovedujejo vremenoslovci. Val polarnega zraka, ki bo Evropo zajel že naslednji konec tedna, je posledica temperaturnih sprememb nad severnim polom.

Zaradi oslabljenega polarnega vrtinca se bo mrzel polarni zrak spuščal južneje in verjetno že v nedeljo dosegel tudi Slovenijo. Nad severnim Sredozemljem bo ob tem nastal ciklon, to pa k nam prinaša ohladitev in padavine. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Letošnji november toplejši od letnega povprečja

Letošnji november je eden najtoplejših oziroma približno od dve do tri stopinje Celzija toplejši od letnega povprečja. Mraz bomo po besedah meteorologa Braneta Gregorčiča z agencije za okolje (Arso) pričakali že drugi teden. "Takrat se bo toliko ohladilo, da bo občasno lahko ponekod snežilo tudi do nižin. V tem mesecu še ne, takoj v začetku decembra pa se bo tudi verjetnost snežnih padavin povečala," pojasnjuje Gregorčič.

V nižinah snežink še ni bilo

Na Kredarici je snežna odeja z 295 centimetri rekord dosegla že 18. novembra. Dosedanji rekord iz leta 2010 je znašal 275 centimetrov. Medtem ko je vršace že pobelil sneg, pa v nižinah snežink še ni bilo. "Okoli desetega novembra je bilo nekaj dni s povprečno temperaturo, drugače pa so bili vsi dnevi pravzaprav nadpovprečno topli," razlaga Gregorčič.

V naslednjih desetletjih bo več snega ugledalo le visokogorje

Takšen scenarij se bo nadaljeval tudi v naslednjih desetletjih. V zimskem obdobju bo količina padavin nadpovprečna, več snega pa bo ugledalo le visokogorje, so še poročali na Planetu.