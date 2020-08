Diskoteke ostajajo zaprte, še naprej omejeno zbiranje ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je podaljšala nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19 tako ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke, v veljavi ostaja tudi prepoved zbiranja več kot deset ljudi oz. do 50 ljudi v primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih, so sporočili iz Ukoma.