Direktorja NPU Muženiča dobili na laži?

Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je sredi marca na zaslišanju pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih državnih organov, pričal, da se je po nezakoniti razrešitvi z mesta direktorja na položaj vrnil na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe. Na Dnevniku so zato poskušali pridobiti omenjeno sodno odločbo, a so jim na ministrstvu za notranje zadeve odgovorili, da dokument o tem ne obstaja.

"Nihče ni interveniral, nihče ni imel vpliva, vpliv je imela pravnomočna sodna odločba," je Muženič pred komisijo odgovoril na vprašanje, kdo se je postavil zanj – Boštjan Lindav, Tatjana Bobnar ali Robert Golob.

Dokument ne obstaja

Na Dnevniku so zato policijo zaprosili za kopijo sodne odločbe, ki bi potrdila navedbe Darka Muženiča, a je bila njihova zahteva zavrnjena. "Zahtevo prosilca za dostop do informacij javnega značaja glede posredovanja sodbe, s katero je bilo odločeno, da se Darka Muženiča vrne nazaj na delovno mesto direktorja NPU, se zavrne, saj dokument o tem ne obstaja," so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Dokaze za Muženičeve navedbe zahteva tudi članica preiskovalne komisije Vida Čadonič Špelič (NSi), ki je na komisijo vložila pisni predlog za pridobitev dokazov oziroma listin, ki naj bi predstavljale pravno podlago za vrnitev gospoda Muženiča na mesto direktorja NPU. Če sodbe, ki jo je citiral Muženič, tudi poslanci ne bodo našli, mu grozi kazenska ovadba zaradi krivega pričanja.

Policija: Ni dokazov ali indicev za sum nepravilnosti

S policije so na vprašanji, ali je Muženič zavajal poslance s tem, ko se je skliceval na očitno neobstoječo sodbo, in torej krivo pričal ter ali bodo zato sprožili kakšne postopke proti njemu, odgovorili, da na podlagi do zdaj znanih podatkov ni dokazov ali indicev za sum nepravilnosti, zato da notranjevarnostnega postopka niso sprožili.

"V zvezi z razrešitvijo Darka Muženiča s položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada obstaja več pravnomočnih odločitev, da je bila njegova razrešitev in nadaljna premestitev na drugo mesto nezakonita, ki kot celota pomenijo obveznost Republike Slovenije kot delodajalca, da Darka Muženiča vrne na položaj direktorja NPU, kar je rezultiralo posledično tudi v pripoznavi tožbenega zahtevka s strani delodajalca, Rebulike Slovenije," trdijo na policiji in dodajajo, da Muženič od dneva izdaje sodbe na podlagi pripoznave opravlja dela in naloge na delovnem mestu direktorja NPU na podlagi prvotne pogodbe o zaposlitvi iz leta 2019, kar pa da tudi pomeni, da se mu mandat na tem položaju ni prekinil vse od prvotnega imenovanja.