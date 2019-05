Dežnik naj ostane v pripravljenosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deževen delovni teden se bo nadaljeval tudi čez vikend. Nevihte in krajevne padavine se bodo pojavljale tudi v ponedeljek in znova se bo ohladilo.

Današnji dan bo sprva delno jasen, dopoldan pa bo še ponekod nizka oblačnost oziroma megla.

Sredi dneva in popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Obali bo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu pretežno oblačno, čez dan se bodo tam začele pojavljati manjše krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 11, najvišje dnevne od 16 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo spet hladen

Tudi nedelja bo oblačna in deževna. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Spet se bo ohladilo. V ponedeljek bo oblačno in razmeroma hladno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Še bo vetrovno.