Devet let sodelovanja in skoraj milijon evrov pomoči

December je mesec, ko se pospešeno pripravljamo na skok v novo leto, ko obujamo spomine na preteklo leto in se povezujemo z ljudmi, ki jih imamo radi. Vsak prosti trenutek poskušamo izkoristiti za dobra dela, saj je to mesec, ko na srečo dobrodelnost nima meja in že majhno dejanje nariše nasmeh na obraz našemu bližnjemu ali popolnemu neznancu.

Foto: Shutterstock

Vsak, ki je že kdaj ponudil pomoč, ve, da dajati osrečuje bolj kot prejemati. Zato se pridružite pobudam podjetja HOFER, ki je eno od podjetij, ki velikokrat pomagajo različnim organizacijam, ki skrbijo za prizadete in socialno ogrožene. Ena takšnih organizacij je Slovenska karitas, ki je tudi letos v sodelovanju s HOFERjem pripravila že 17. predpraznično zbiralno akcijo osnovnih živil in higienskih pripomočkov v vseh trgovinah HOFER po Sloveniji.

Že sedmo leto na delu dobrodelni piškotki

Foto: HOFER

Obstaja pa še en način, kako z nakupom v trgovinah HOFER z majhno gesto pomagate tistim, ki potrebujejo pomoč.

Že od leta 2017 je kupcem v decembru za simbolično ceno, 1 evro na voljo dobrodelni piškotek z imenom Nasmeškotek. Del sredstev od prodaje bodo tudi letos namenili dijakom programa Botrstvo v Sloveniji. Letno tako pomagajo 140 dijakom iz socialno šibkejših družin in jim pokrijejo oskrbnine v dijaških domovih.

HOFER je tako skupaj s svojimi kupci v devetletnem sodelovanju prek številnih projektov Botrstvu namenil že skoraj milijon evrov.

Obisk dobrega moža s severa

Foto: Matej Leskovšek

Dedek Mraz vsako leto obdari okoli 1.700 otrok HOFERjeve družine

Pri HOFERju ne pomagajo le ljudem v stiski, ampak nagrajujejo tudi svoje sodelavke in sodelavce.

Decembra tako tradicionalno razveselijo okoli 1.700 otrok zaposlenih, ko jih v petih različnih krajih po Sloveniji – Ljubljani, Mariboru, Kopru, Slovenj Gradcu in Kranju – obišče HOFERjev dedek Mraz.

Poleg otroške predstave in zabave odidejo najmlajši domov z darilom in veselje ob tem je nepopisno. HOFERjev dedek Mraz je ena izmed številnih ugodnosti, ki jih nudijo pri podjetju.

Decembra pomislijo tudi na starejše

V prazničnem času znotraj podjetja organizirajo tudi zbiranje daril za oskrbovance Doma upokojencev Domžale ter starejših pri Slovenski filantropiji in jih s pozornostmi razveselijo tik pred novim letom.

Obdarovanje starejših je letos potekalo že tretjo leto zapored, odziv je iz leta v leto večji, pri tem pa sodelujejo zaposleni iz vseh treh področij: prodaje, logistike in uprave.

Višja nagrada za zaposlene

Leto 2023 je bilo pri HOFERju zaznamovano s povišanjem številnih izplačil sodelavkam in sodelavcem, tudi decembrske nagrade za poslovno uspešnost.

Do sedaj so zaposleni z decembrsko plačo prejeli 240 evrov bruto, letos pa je ta znašala 300 evrov bruto. Ob tem velja omeniti tudi do 15-odstotno povišanje plač za HOFERjeve prodajalke in prodajalce, povišanje regresa (na 1.800 evrov), jubilejnih nagrad, nadomestila za prehrano ter vplačila v 2. pokojninski steber.

Prihodki zaposlenih pri HOFERju so se tako dvignili za več odstotkov, kolikor je bila lanska najvišja stopnja inflacije pri nas.