DeSUS januarja na izredni volilni kongres: bo Erjavec še predsednik?

Izvršni odbor in svet DeSUS sta danes sklenila, da bodo 17. januarja prihodnje leto v stranki izvedli izredni volilni, statutarni in programski kongres. Dolgoletni predsednik DeSUS Karl Erjavec je po sejah organov stranke v izjavi novinarjem povedal, da je o njegovi ponovni kandidaturi še prezgodaj govoriti.

Po Erjavčevem mnenju je bila današnja razprava na organih stranke konstruktivna, prizadevali pa so si za to, da bi po lanskih državnozborskih in lokalnih volitvah ter letošnjih volitvah v Evropski parlament stranko okrepili.

Erjavec je po volitvah v DZ že ponudil odstop

O kongresu se je govorilo že po državnozborskih volitvah, ko je stranka v primerjavi z mandatom pred tem precej izgubila in v DZ dobila pet poslancev. Erjavec je danes spomnil, da je tedaj ponudil svoj odstop, a ga je svet stranke z veliko večino zavrnil, zato po njegovem mnenju ni bilo potrebe, da bi že tedaj imeli izredni kongres. Odločili so se, da se bodo pripravljali na lokalne volitve in volitve v Evropski parlament, po katerih pa ni nobenega razloga, da bi zavlačevali s kongresom, je dejal Erjavec.

Erjavec: 17. januarja lahko vsi, ki želijo, kandidirajo za predsednika

Na vprašanje, kdo je zdaj sprožil razpravo o sklicu izrednega kongresa, je Erjavec odgovoril, da so imeli minuli teden sejo vodstva stranke, pa tudi sam je menil, da bi bilo dobro, da skličejo kongres. Predvsem zato, da pogledajo, ali je treba osvežiti program in statutarna pravila, ki so v DeSUS zastarela, ter preverijo, "kakšno zaupanje imam med članstvom kot predsednik stranke". "Sedemnajstega januarja je za vse tiste, ki to želijo, odprta pot, da tudi kandidirajo za predsednika DeSUS," je povedal dolgoletni predsednik stranke in dodal, da bo odločitev o svoji kandidaturi sporočil pravočasno.

Šoltes dober kandidat, a cilja niso dosegli

Očitkov na svoj račun zaradi rezultata stranke na evropskih volitvah ni slišal, je danes zatrdil Erjavec in dodal, da je pomagal na terenu, na kandidatni listi pa ga ni bilo. Nosilec liste Igor Šoltes je bil po njegovem mnenju izjemno dober kandidat, dosegli so soliden rezultat, niso pa dosegli cilja. Ostali so brez evropskega poslanca.

Erjavec se še ni odločil, ali bo spet kandidiral

Na nekatere namige, da bi ga na mestu predsednika stranke lahko nasledil prav Šoltes, pa je danes Erjavec odgovoril, da bo to odločitev članov kongresa in tudi stvar njegove odločitve, ali bo še kandidiral za predsednika. Zatrdil je, da ta ni povezana z vprašanjem, ali bo pred tem našel kakšno drugo mesto oziroma položaj. Če bosta program, ki ga bodo modernizirali, in ekipa, s katero si želi delati, imela podporo, bo svoje delo nadaljeval kot predsednik stranke, je pojasnil Erjavec, a obenem dodal, da je o njegovi odločitvi zdaj še prezgodaj govoriti.

V DeSUS naklonjeni povezovanju

Organe stranke je seznanil tudi s pobudami o povezovanju strank Alde, ki so prišle med drugim od premierja in predsednika LMŠ Marjana Šarca. V DeSUS so odprti za politični dialog, je zatrdil Erjavec in dodal, da je za to prejel podporo organov stranke.