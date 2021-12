Depresija udari predvsem v decembru #video

Lučke v mestu, vonj po piškotih, božične pesmi in darila. Vse to je slika veselega decembra. Nekaterim ta slika prej kot vzhičenje prikliče občutek tesnobe. Pričakovanj je veliko, od dobre volje do nenehnega druženja, včasih pa nam sploh ni do tega. Mraz in tema precej vplivata na naše počutje in duševno zdravje. To poudarja tudi 58-letna Andreja, ki se z depresijo spopada že skoraj 40 let, a kljub temu verjame: kjer je volja, je tudi pot.