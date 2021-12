Janša: V tem, kar ste povedali, je več laži in insinuacij kot stavkov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedavno je Komisija za preprečevanje korupcije objavila podatek, da nas v Sloveniji korupcija stane 3,5 milijarde evrov, kar je vsaj 7,5 odstotka bruto domačega proizvoda na leto. Kot najbolj koruptivna še vedno izstopajo javna naročila, predvsem v gradbeništvu in zdravstvu. Poslanec Levice Matej T. Vatovec je tako že na novembrski seji predsedniku vlade Janezu Janši zastavil vprašanje v povezavi s korupcijo in mafijskim upravljanjem države. Razprava na to temo je v državnem zboru prišla na vrsto danes in je trajala več ur.

"Moje vprašanje je bilo preprosto, zakaj se predsednik vlade, ko je v opoziciji, predstavlja kot tisti, ki bo počistil s korupcijo v tej državi, ko pa pride do prakse, ko pride do predsedovanja vladi, pa se zgodba obrne in imamo korupcijskih zadev za kakšno desetletje," se sprašuje Matej T. Vatovec iz Levice.

"Na to temo se da veliko povedati, več, kot ste vi tukaj prebrali. Ker je v tem, kar ste povedali, več laži in insinuacij kot stavkov, nič od tega ne drži. Večinoma ste si izmislili in prikrojili," je odgovoril predsednik vlade Janez Janša.

"Trenutna vlada deluje po mafijskih prijemih brez zakona in po avtokraciji," pravi Marko Bandelli iz stranke SAB.

"Da definiramo izraz udbomafija, ki za predlagatelja pomeni le fikcijo, kako zelo se moti," je povedala Monika Gregorčič iz stranke SMC.

"Modus operandi Janeza Janše je: Država, to sem jaz. Za dobrobit in utrjevanje lastne stranke SDS. Sprašujemo se, kako sploh ostati predsednik vlade, ko pa je večina proti tebi," je poudaril Bandelli.

"Predlagatelju je treba čestitati za naslov teme razprave - korupcija in mafijsko delovanje sta velik problem, zlasti pod levimi vladami," je povedal Danijel Krivec iz SDS.

"Pod to vlado, pod janšizmom je mogoče vse. Dovolj je bilo 30 let ukvarjanja z Janezom Janšo in njegovimi spornimi posli ter žaljenje vseh, ki razmišljajo drugače," je povedal Marko Koprivc iz stranke SD.

"Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno. Žal je bolj žalostno kot smešno. Kolegi iz SDS, ki vam je zdaj smešno, ko jaz to govorim," je povedala Lidija Divjak Mirnik iz stranke LMŠ.

"Medtem ko se ukvarjate z izmišljenimi zgodbicami, pa ta vlada dela, hodi po terenu, rešuje realne težave ljudi," je povedal Jure Ferjan iz stranke SDS.