Delodajalec vas zaradi računa na Revolutu ali N26 ne sme šikanirati

Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) je konec maja letos podatke o računu na Revolutu, najbolj popularni neobanki pri nas, sporočilo 47.101 zavezancev, o računu pri njegovem najtesnejšem konkurentu N26 pa je poročalo 26.707 Slovencev. Čeprav ni izključeno, da ima precej ljudi račune na obeh bankah, pa podatki vendarle kažejo, da so te banke tudi pri nas v velikem vzponu. Zaenkrat ima večina ljudi poleg računa na neobanki še vedno tudi račun na klasični banki, a pričakovati je, da se bo to sčasoma spremenilo. Pogledali smo, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti teh bank, kako varne so vloge in kaj o nakazilih na račune neobank pravijo delodajalci.

Na dejstvo, da so neobanke tudi pri nas v strmem vzponu, je nedavno v Odmevih opozoril Igor Masten, redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti. Na vprašanje o razmerah na našem bančnem trgu, na katerem vedno bolj dominirata NLB in novonastala OTP, je odgovoril, da na to zgodbo gledamo preozko. "Ključna konkurenca tem bankam, ki jo lahko tudi slovenski potrošniki vsak dan zaznamo, so finančno-tehnološke oziroma digitalne banke. Več deset tisoč Slovencev njihove storitve, sploh na maloprodajnem področju, že uporabljamo," je poudaril Masten.

Kaj so neobanke?



Neobanke so sodobna oblika bank, ki svoje storitve ponujajo izključno prek spleta in mobilnih aplikacij. Za razliko od tradicionalnih bank nimajo fizičnih poslovalnic, kjer bi lahko stranke opravljale svoje bančne storitve. Njihova privlačnost je predvsem v tem, da komitentom običajno ponujajo brezplačen paket z osnovnimi storitvami in več plačljivih paketov, ki vključujejo različne privlačne bonitete, kot so vračila določenega zneska porabe na kartici, razna zavarovanja, dostope do letaliških salonov, naročnin na aplikacije in podobno. Kot privlačna opcija so se izkazale tudi pri obrestovanju denarja na bančnem računu.

Na Fursu pravijo, da je po podatkih s konca maja na Revolutu 47.101 zavezancev imelo odprtih 48.907 računov, pri najbližjem konkurentu N26 pa je 26.707 zavezancev imelo odprtih 26.965 računov. Ob tem je treba opozoriti na dve dejstvi: da zagotovo obstajajo tudi uporabniki, ki imajo račun odprt na več neobankah, in da je precej uporabnikov, ki Fursu še niso poročali o bančnem računu na kateri o teh bank, čeprav bi to morali. Kako to storite, si lahko preberete na koncu članka.

Podatkov o tem, koliko je pri nas komitentov, ki so se odpovedali vlogi na "klasični" banki in imajo račun izključno na neobanki, na Fursu (še) nimajo. A iz odgovorov največjih delodajalcev pri nas bi lahko sklepali, da se je za ta korak zaenkrat odločilo malo ljudi.

Kot zanimivost: po podatkih Fursa so imeli Slovenci konec leta 2022 na računih bank v tujini dobrih 2,75 milijarde evrov, največ v Avstriji.

Nekatera podjetja ne želijo nakazati plače na neobanke

Podjetjem z največ zaposlenimi smo namreč poslali vprašanja, ali zaposlenim osebni dohodek izplačujejo tudi na račune neobank ali jim postavljajo kakršnekoli omejitve.

Najbolj podroben odgovor so nam poslali s Slovenskih železnic, ki so tudi eno redkih podjetij, kjer plač nočejo nakazati na račune neobank. Pravijo, da za vse zadeve, ki niso urejene s pogodbo o zaposlitvi, uporabljajo določbe splošnih aktov družbe, kolektivne pogodbe in veljavne zakonodaje. "Kar pomeni, da se v primeru izplačila plače uporablja veljavni Pravilnik o izplačilu plačila za delo na bančni račun delavca, ki velja za vse družbe v skupini Slovenske železnice. Navedeni pravilnik določa, da se plača in druga plačila za delo v denarju izplačujejo na račun delavca, ki je odprt v banki s sedežem v RS ali pri podružnici tuje banke iz EU v RS," pojasnjujejo.

Podobno politiko do neobank imajo očitno tudi v skupini Hisense Europe (nekdanje Gorenje), kjer pravijo, da morajo zaposleni "ob zaposlitvi predložiti številko osebnega računa, odprtega pri eni od bank v Sloveniji".

V nekaterih drugih večjih podjetjih, to so Lek, Krka, Dars, Petrol, Zavarovalnica Triglav, so nam pojasnili, da z nakazili na neobanke nimajo težav in da nekateri zaposleni na te račune že prejemajo tudi plače, v Revozu in Pošti Slovenije pa so pojasnili, da doslej še ni bilo zaposlenega, ki bi prosil za izplačilo na račun neobanke. Na odgovore iz Mercatorja še čakamo.

Nočejo nakazati na neobanko, a za to ni zakonske podlage

V povezavi z izplačili plače na račune neobank nam je Mateja Marolt Potočan, odvetnica v Odvetniški družbi Neffat in partnerji, pojasnila, da ni prave podlage, ki bi delodajalcu omogočala, da izplačilo delavcu pogojuje z nakazilom na transakcijski račun, ki je odprt pri banki s sedežem v Sloveniji ali pri tuji banki, ki ima svojo podružnico pri nas. "Enako velja tudi za morebitno pogojevanje izplačila na transakcijski račun banke z določeno pravnoorganizacijsko obliko in/ali določenim načinom poslovanja," je dodala.

Po njenih besedah ne zakon o delovnih razmerjih ne zakon o davčnem postopku ne določata obveznosti, "da mora delavec imeti odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji ali da je takšen račun odprt pri določenih (skupinah) ponudnikov plačilnih storitev". "Navedeno pomeni, da nasprotno postopanje delodajalca nima podlage in posledično ni upravičeno," zatrjuje Marolt Potočan.

Vloge so zavarovane do sto tisoč evrov

Tako Revolut, ki ima sedež v Litvi, kot N26, ki ima sedež v Nemčiji, imata polno bančno licenco, kar pomeni, da sta regulirana in da so depoziti komitentov do sto tisoč evrov zajamčeni po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer je sedež banke. "Za vloge banke s sedežem v Litvi jamči sistem jamstva za vloge v Litvi, za banke s sedežem v Nemčiji pa sistem jamstva za vloge v Nemčiji. Pri tem sistemi jamstva za vloge v Republiki Sloveniji in v drugih državah EU zagotavljajo enake bistvene pogoje glede jamstva in je torej položaj vlagateljev v vseh sistemih jamstva v državah EU enak (glede opredelitve vlog, višine jamstva in glede maksimalnih rokov za izplačila)," pojasnjujejo na Banki Slovenije.

Na vprašanje, ali se jamstvo za vlogo na eni banki prišteva k jamstvu za vlogo na drugi banki, na Banki Slovenije odgovarjajo, da so posamezne vloge z vidika jamstva samostojne. Če bi torej sto tisoč evrov imeli na računu na NLB in še sto tisoč evrov na računu na Revolutu, bi bili obe vlogi zajamčeni v celoti.