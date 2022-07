Delo: Avstrijska pošta, ki dostavlja pakete, vstopila na slovenski trg

Avstrijska pošta je vstopila na slovenski trg. Kot poroča Delo, je v Sloveniji ustanovila lastno podjetje Express One Slovenia in ta mesec začela dostavljati pakete. Po informacijah časnika je med njihovimi glavnimi strankami tudi Zalando, ena od vodilnih evropskih spletnih platform za prodajo oblačil.

Na Pošti Slovenije, ki s tem izgublja pomemben del paketnega posla, časniku doslej niso odgovorili na vprašanje, ali prihod avstrijske konkurence že vpliva na njihovo poslovanje in ali so zaradi tega že ostali tudi brez kakšnega poslovnega partnerja. Po informacijah Dela Zalando ne bo edini večji mednarodni spletni trgovec, ki bo menjal slovenskega logističnega partnerja z avstrijskim.

Avstrijska pošta, ki z mrežo partnerskih podjetij posluje tudi na Madžarskem in Slovaškem ter v državah nekdanje Jugoslavije, in sicer na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Črni gori, je za Zalando pomembna, ker želi spletni trgovec regionalno distribucijsko pokritost, dodaja Delo.

Pošta Slovenije je lani na ravni skupine v segmentu paketnih storitev dosegla 22-odstotno rast, tako da so te predstavljale 13,5 odstotka vseh poslovnih prihodkov, medtem ko so na Österreichische Post lani z dostavo paketov že presegli klasični posel. Paketna dostava je lani pri njih zrasla za več kot 36 odstotkov in prinesla 1,2 milijarde evrov prihodkov, medtem ko so celotni prihodki Pošte Slovenije lani dosegli 461 milijonov evrov.