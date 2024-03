Delimo Planico z vsemi: Mastercard prek platforme SharePlanica spodbuja k vključujoči družbi

Foto: Mastercard

V družbi Mastercard stremijo k ustvarjanju bolj vključujoče družbe in odpiranju javnega prostora za raznolike družbene skupine, zato s ponosom najavljajo osveženo različico projekta SharePlanica. Ta povezuje invalidne osebe, ki jim potovanje do Planice običajno predstavlja prevelik logistični zalogaj, s prostovoljci, ki so pripravljeni deliti prevoz do Planice in jim skupaj z Mastercardom omogočiti, da doživijo izjemno navijaško vzdušje slovenskega športnega praznika pod Poncami.

Povezovanje ljudi in ustvarjanje nepozabnih doživetij sta ena od osrednjih poslanstev družbe Mastercard. "V preteklih letih smo z vključujočimi projekti, kot denimo Miza za vsakogar, v okviru katerega je nastal tudi Priročnik za bolj prijazno in vključujoče javno življenje, ter vključujoča predstava Slovenska muska z Ladom Bizovičarjem, že uspešno spodbudili dialog o dostopnosti javnih prostorov in ovirah, ki zadevajo vse javnosti. Zavedamo se, da so tovrstne spremembe dolgoročen proces, a smo prepričani, da lahko z neprestanimi majhnimi spremembami na bolje skupaj naredimo velik korak naprej," je dejal Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija.

Slovenci naklonjeni deljenju prevoza

Spoštovanje, strpnost in sodelovanje so pomembne vrednote vsake športne ekipe, ljubezen do športa in pripravljenost priskočiti na pomoč pa povezujeta Slovence v celoti. Najnovejša raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana o odnosu do oseb z invalidnostmi in pripravljenosti ponuditi prevoz do Planice osebi z invalidnostmi je pokazala, da bi bila dobra polovica pripravljena to storiti, če osebo pozna, slaba tretjina pa bi prevoz ponudila tudi neznani osebi z invalidnostjo ali se z njo peljala. K sodelovanju bi dodatno pritegnila spodbuda v obliki zagotovljenega parkirnega mesta na prizorišču in podobno. V takem primeru bi 60 odstotkov peljalo poznano osebo, 40 odstotkov pa nepoznano osebo. Podobno velja, da bi se skoraj 40 odstotkov vprašanih v Planico odpravilo z osebo z invalidnostjo.

Foto: Mastercard

SharePlanica je tudi letos enostavna za uporabo

Objavite svoj prevoz na platformi shareplanica.si in delite svoje veselje nad skoki s tistimi, ki si morda tovrstnega doživetja pod planiško velikanko niso predstavljali niti v sanjah. Oseba z invalidnostjo, spremljevalec in voznik ob tem prejmejo ekskluziven dostop do za ostale obiskovalce zaprtega dela prizorišča, ponudnik prevoza pa še VIP-parkirišče ter kupon za hrano in pijačo.

Ustvarite doživetje za vse na Fisovem finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih 2024, kar je resnično neprecenljivo®! Obiščite https://www.shareplanica.si/.

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.