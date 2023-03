Delavci Magne danes na protestni shod pred lakirnico v Hočah

Potem ko se vodstvo hoške Magne in predstavniki zaposlenih še niso uspeli dogovoriti o pogojih za izvedbo programa presežnih delavcev, so zaposleni za danes napovedali protestni shod pred lakirnico v Hočah. Kot je napovedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, bodo zaradi neizpolnitve zahtev protestirali po 15. uri.

Avtomobilski koncern je nedavno napovedal skorajšnje zaprtje hoškega obrata lakirnice. Takrat je sporočil, da se program presežnih delavcev nanaša na 90 zaposlenih, pri čemer naj bi nekaterim delo ponudili v njihovi graški tovarni. Na zadnjem sestanku s sindikatom pa so predstavniki Magne predložili seznam 115 zaposleni. Razlogov za povečanje številke niso pojasnili.

Zataknilo se je pri zahtevah glede odpravnin

Kot je povedal Novak, jim je kriterije za določanje presežnih delavcev uspelo uskladiti, čeprav ti sploh nimajo pravega pomena, saj bodo brez dela tako ali tako ostali vsi zaposleni v proizvodnji. Zataknilo pa se je pri zahtevah glede odpravnin.

Magna je za vsakega odpuščenega delavca ponudila zakonsko določeno odpravnino ter razliko do dveh plač, kar bi praktično pomenilo dve plači, sindikat pa ob zakonsko določeni odpravnini zahteva še tri plače, za tiste, ki bi si službo našli še pred tem in bi zato dali odpoved sami, pa pričakujejo še eno dodatno plačo, saj podjetju ne bo treba plačati čakanja na delo.

Ker so zaradi aktualnega dogajanja že pred časom ustavili pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo, sindikat zahteva tudi uskladitev plač od 1. januarja letos in poračun plač zaposlenim za januar in februar pri izplačilu marčnih plač.

Protest bi organizirali prej, a naj bi bili deležni pritiskov s strani vodstva

Po besedah predstavnika sindikata so sprva želeli protest zaposlenih pripraviti ob 11. uri, a naj bi bili deležni pritiskov s strani vodstva podjetja. To je v ponedeljek vse zaposlene, ki so sicer na čakanju, za danes dopoldne povabilo na redno mesečno informiranje z obvezno udeležbo, da bi tako onemogočilo njihov protest, je ocenil Novak. Zato so se v sindikatu odločili protest pripraviti po koncu delovnega dne.