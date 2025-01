Del primorke zaprt zaradi burje

Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti Kastelec–Kozina, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Agencija za okolje (Arso) je zaradi burje za jugozahod Slovenije za danes in torek izdala oranžno vremensko opozorilo.

Po opozorilu Arsa bi lahko danes in v torek do večera na Primorskem največja hitrost vetra znašala od sto do 120 kilometrov na uro.

Po poročanju Prometno-informacijskega centra so zaradi burje omejitve tudi na nekaterih drugih cestah. Na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo pa velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami.