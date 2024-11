Del dolenjske avtoceste popolnoma zaprt, na poti izredni prevoz

Na dolenjski avtocesti DARS sicer do 15. novembra napoveduje še nekaj zapor.

V noči na sredo (12. in 13. november 2024), na četrtek (13. in 14. november 2024) ter na petek (14. in 15. november 2024) med 22. in 4. uro bo popolna zapora odseka dolenjske avtoceste A2 med Šmarjem - Sapom in razcepom Malence proti Ljubljani zaradi prenove elektrostrojne opreme v predorih Mali Vrh in Debeli hrib. Obvoz bo skozi Škofljico in po Dolenjski cesti.

Na odseku avtoceste A2 med priključkoma Bič in Trebnje zahod do predvidoma decembra 2024 poteka obnova voziščne konstrukcije (več informacij). Promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Bič proti Novemu mestu.

Na odseku avtoceste A2 med priključkoma Novo mesto vzhod in Dobruška vas do decembra 2024 poteka obnova voziščne konstrukcije (več informacij). Promet poteka po že obnovljenem vozišču, po enem pasu v vsako smer, zaprta sta tudi izvoz in uvoz priključka Kronovo ter bencinskega servisa Starine sever v smeri Ljubljane.

Do sredine novembra 2024 bo na dolenjski avtocesti A2 med Malencami in Šmarjem - Sapom proti Novemu mestu v dolžini 1 km zaprt odstavni pas zaradi sanacije vkopne brežine Cerovec–Lisičje.