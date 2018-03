Dejan Židan: Cerarja težko ocenjujem kot dobrega ali slabega #video

Video intervju

Rekli ste, da je bil težek teden za vlado. In da ne razumete, zakaj se je sploh zgodila stavka javnega sektorja. Da to nima nič z odnosi v koaliciji. Po drugi strani so člani SD protestnike nagovarjali celo z odrov. In za to na shodih dobivali bučne aplavze. Res ne prevzemate tega dela odgovornosti?

Člani vseh treh koalicijskih strank so nagovarjali protestnike. To so spoštovani uslužbenci javnega sektorja, vendar je treba povedati, da ni bilo v naši pristojnosti, da vodimo pogajanja. Izjemno mi je žal, da smo bili preglasovani, ko se je govorilo o plačah v zdravstvu. Opozarjali smo, da bo to pomenilo razpad sistema in da ga bo težko sestaviti. Zavzemamo se za enotni plačni sistem in tudi sam sem bil neprijetno prenesrečen, ko sem videl, da tega, kar smo se dogovorili, ni bilo mogoče speljati do konca.

Kje je po vašem Miro Cerar v treh letih in pol naredil največjo napako pri vodenju te vlade?

Težko za zdaj še aktualnega koalicijskega partnerja ocenjujem kot dobrega ali slabega. Želel bi si, da se ve, da smo bili Socialni demokrati v tej vladi šibka stranka s šestimi poslanci in da bi se nam lahko bolj prisluhnilo. Če bi se nam prisluhnilo, bi bila marsikatera kriza manjša ali pa je sploh ne bi bilo.

Tudi vi, g. Židan, ste jasno povedali, da vas po volitvah zanima mandatarstvo. Vam g. Cerar ni nekako celo naredil usluge? Volitve bodo nekaj tednov prej. S tem je skrajšal kampanjo Marjanu Šarcu …

Stranka pove, kdo je njihov izbor za mandatarja. To smo povedali tako kot preostale stranke. Vesel sem, da ugled stranke znova raste. Stranka je močna, ljudje vidijo, da imamo dobro alternativo, ki je koristna za ljudi in državo. Pri preostalih tekmecih si želim, da bi delovali podobno kot mi – torej, da delujejo z ljudmi in argumenti.

Preberite še:

-> Cerar ni žrtev, ampak tako naprej res več ne gre #analiza

-> Miro Cerar odstopil s položaja predsednika vlade #video #foto

-> Janša: Tudi zdaj se ne bodo zgodile normalne volitve

-> Tuji mediji: Velik politični potres v Sloveniji

-> Referendum razveljavljen: še enkrat bomo odšli na volišča #DrugiTir