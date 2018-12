Decembrska nezvestoba: tudi detektivi imajo te dni več dela

Nezvestoba se dogaja vse leto, a december z vzdušjem in zabavami ponudi dodatne priložnosti, je dejala Veronika Podgoršek. Temu je pritrdila tudi detektivka, ki jo decembra stranke pogosteje najamejo za zbiranje dokazov o varanju. Afere so zelo pogoste predvsem na prednovoletnih službenih zabavah, a te vedno povzročijo veliko težav. "Na zabavi se je treba vesti tako, da se lahko naslednji dan spet popolnoma suvereno vrnemo v svoje delovno okolje," je dejala Podgorškova.

Nezvestoba se dogaja vse leto, a priložnosti, ki se pojavijo decembra, velikokrat uporabijo tisti, pri katerih se že prej kaj plete, torej tisti, ki o tem že prej razmišljajo oziroma so v sebi že prestopili mejo, da si to dovoljujejo, je pojasnila Veronika Podgoršek, doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije.

"Za afero ni vedno nujno, da je doma nekaj narobe," pravi Podgorškova. Foto: Thinkstock

Poleg tega, da je priložnosti veliko več, pa na nezvestobo pri nekaterih vpliva tudi dejstvo, da v decembru zelo poudarjamo pomen družinske sreče, zadovoljstva v partnerstvu. Včasih se ljudje toliko prej spustijo v afero tudi zato, ker morda še bolj pogrešajo občutek ljubljenosti. "A to je zgolj en tip afere, ni nujno, da je tako pri vseh primerih, lahko gre za popolnoma individualne razloge. Nekateri imajo namreč lahko doma vse, a se čustveno ne morejo predati in to iščejo tudi drugje. Za afero ni vedno nujno, da je doma nekaj narobe," je poudarila Podgorškova.

Decembra se poveča tudi povpraševanje po zbiranju dokazov o nezvestobi

Detektivka Mateja Šober Ažman je pojasnila, da je decembra več priložnosti zaradi novoletnih zabav, pogostejši so tudi izgovori o poslovnih sestankih in podobno. "Varanje se dogaja čez vse leto. Povečano povpraševanje pa je v naši agenciji v poletnem času in seveda v 'veselem' decembru. Povpraševanje in posledično obseg dela z zbiranjem dokazov o nezvestobi sta v decembrskem času večja," je dejala detektivka, ki meni, da je nezvestobe enako veliko pri obeh spolih, da pa je v povprečju več žensk, ki si upajo najeti detektiva za preverjanje nezvestobe, kot pa moških, čeprav se nanjo obračajo tako eni kot drugi.

S sodelavci se včasih družimo več kot s partnerjem

Službene zabave so za afere tako idealno okolje zato, ker se s sodelavci zelo veliko družimo, je potrdila Podgorškova. Velikokrat smo v službi z nekom več časa kot s partnerjem doma.

"Pripravljamo skupne projekte, rešujemo iste naloge, skupaj iščemo rešitve za neko stvar, se veselimo istega uspeha in se veliko bolj povezujemo. Začnemo se navezovati drug na drugega, ne da bi si morda tega sploh želeli. Na drugi strani pa se morda doma začnejo odnosi krhati. Pridejo družinske težave, tu so otroci in pomanjkanje časa, hitro se pojavi slaba volja, medtem ko je v službi dobra volja, nekdo, ki te razume in se te razveseli. Zato je po eni strani ravno to druženje krivo, da se začnemo na druge navezovati," je o tem, zakaj se afere pojavljajo v službenem okolju, dejala Podgorškova.

Pazimo, da v takem primeru ne začnemo razlagati osebnih stvari. To je namreč lahko povod za to, da ko pride priložnost, naše zavore enostavno popustijo, je dejala Podgorškova.

Velikokrat smo v službi z nekom več časa kot s partnerjem doma. Foto: Thinkstock

Afera v službenem okolju je vedno težava

Če se na službeni zabavi spustimo v afero, to v vsakem primeru pomeni težavo. "Vedno je prizadetih več ljudi in končati je treba en ali pa drug odnos," je menila Podgorškova.

"Če je to afera, je vsekakor težava tudi delati s to osebo naprej, največkrat to ni več mogoče. Tudi pričakovanja so lahko različna. Lahko se močno zaplete, ker si morda ena oseba želi biti z drugo, ta pa ji reče, da se je zmotila, kar drugo prizadene še veliko bolj. Ta se nato sprašuje: ali je bila zgolj napaka, so me izkoristili. Kar naenkrat gre za dva odnosa, v katerih se je treba spoprijeti s težavo in zadevo popraviti," meni Podgorškova in opozarja, da se lahko prevara zelo hitro spet zgodi, če s sodelavcem še naprej delamo skupaj, še posebno v primeru, ko so doma znova težave.

"Službena zabava je še vedno del službe"

Zavedati se je treba, da je službena zabava še vedno služba. Tam smo skupaj s kolegi, s katerimi skupaj nekaj ustvarjamo, po drugi strani pa še vedno vsak želi biti boljši od drugega, meni Podgorškova.

"Še vedno je v službenem okolju prisotna tudi tekmovalnost. Če bo nekdo moral izbirati med samim sabo ali nekom drugim, bo vedno izbral sebe in drugega namočil, ker gre navsezadnje še vedno zgolj za posel, tega se je treba zavedati," je še dodala Podgorškova in dejala, da se je treba na zabavi vesti tako, da ohranimo poslovno kredibilnost in se lahko naslednji dan spet popolnoma suvereno vrnemo v delovno okolje.

Navezanost, alkohol, izzivalna oblačila, sproščenost decembra in težave doma so sestavine, ki ustvarijo dobre pogoje za nastanek afere. Foto: Thinkstock

"Odnos, zgrajen na lažeh, je zlagan odnos"

Odločitev ali povedati ali ne, ne bi smela biti dilema. Kot pravi Podgorškova, je odnos, zgrajen na lažeh, zlagan odnos. To, da nekaj prikrivamo, je do drugega zelo grdo. S tem mu namreč odvzamemo možnost samoodločanja.

"V partnerski odnos vstopata dve odrasli osebi, ki jima ni treba biti skupaj, temveč si želita biti, a o tem se morata strinjati. Ne moremo se vesti, kot da smo samski, ker dejanja enega vedno vplivajo na drugega. Če prvi drugega prevara, ima ta pravico vedeti, saj se lahko glede na to dejstvo odloči. V nasprotnem primeru se prikrije nekaj zelo velikega," je dejala Podgorškova.

Varanje je prej ali slej razkrito

Podgorškova je opozorila, da se pozneje velikokrat zgodi, da osebe, ki so varale svojega partnerja, tega ne zmorejo več nositi v sebi in mu to povejo celo čez deset, 15 ali 20 let, ob tem pa se zgodijo v zvezah prava opustošenja.

Da se varanje prej ali slej odkrije na takšen ali drugačen način, je menila tudi detektivka. "Vprašanje je le, ali želi partner to sploh vedeti in se s tem soočiti. Glede previdnosti pa je tako, da smo ženske precej bolj pretkane in znamo nezvestobo bolje prikriti. Moški pa prej ali slej postanejo površni in začnejo delati napake, takrat jih pri tem ujamem tudi jaz. Ker sem ženska, vem tudi, kako ženske razmišljamo, zato niti pri tem nimam večjih težav pri odkrivanju dokazov," je o svojih izkušnjah dejala Šober Ažmanova.

Leta prikrivanja so za prevarane zlagana leta

"Prevarani ljudje se pozneje počutijo, kot da jim je partner vsa ta leta ukradel. Ker mu je vsa leta nekaj prikrival, mu lagal, so to zanje zlagana leta. Zato se je treba soočiti s težavo, ki si jo povzročil, in prevzeti odgovornost. Če se s tem spopadeta skupaj in ugotovita razloge za to, vsekakor lahko iz tega naredita dobro zgodbo tudi za prihodnost," meni Podgorškova. Po njenih izkušnjah je v zvezah, kjer partnerji za afero izvejo pozneje, zaupanje veliko bolj opustošeno in okrnjeno.

Kot pravi detektivka, se je v vseh njenih dosedanjih primerih izkazalo, da je bilo, če jo je za pomoč prosila ženska, ki je sumila, da se z njenim partnerjem nekaj dogaja, to tudi res. (Fotografija je simbolična.) Foto: Thinkstock

Odzivi na konkretne dokaze o varanju so zelo različni

"Varanje je težka in boleča zadeva. Ko naročniku predložimo dokaze o tem, da je njegov sum potrjen, so odzivi različni. Pri nekaterih je olajšanje, ker si potrdijo, da niso neumni ali bolestno ljubosumni, kot jim partnerji radi rečejo, nekateri se čustveno zlomijo, tretji pa zelo neobremenjeno sprejmejo dokaze, ker imajo že izdelan načrt o tem, kako naprej. Obstajajo pa seveda tudi stranke, bolj ženske, ki ne glede na to, da jim prinesemo konkretne dokaze o varanju, vztrajajo v takem odnosu še naprej," je dejala Šober Ažmanova.

"Ženska, ki sumi, da se nekaj dogaja, ima običajno prav"

Kot pravi detektivka, se je v vseh njenih dosedanjih primerih izkazalo, da je bilo, če jo je za pomoč prosila ženska, ki je sumila, da se z njenim partnerjem nekaj dogaja, to tudi res.

"Ženske zelo dobro opazujemo in prepoznamo vsako še tako malenkostno spremembo pri partnerju, medtem ko se moški včasih tudi zmotijo in se na koncu izkaže, da varanja pravzaprav sploh ni. Takrat je težava bolj v njihovi ljubosumnosti in želji po nadzoru," je o izkušnjah povedala Šober Ažmanova.