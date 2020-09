Davčni dolg lani upadel za dva odstotka

V Sloveniji je šest let opaziti trend zniževanja davčnega dolga. Lani se je znižal za dva odstotke in ga je bilo konec decembra za 1,18 milijarde evrov. S poročilom o davčnem dolgu se je na današnji seji seznanila vlada.

Finančna uprava je lani pobrala 17,56 milijarde neto prihodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja, in sicer proračuna, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje in proračune občin. To je 5,8 odstotka več kot leto prej, izhaja iz sporočila po današnji seji vlade.

Davčni dolg za vse blagajne javnega financiranja je lani znašal 1,18 milijarde evrov, kar je dobrih 24 milijonov oz. dva odstotka manj kot leto prej. Trend zniževanja davčnega dolga se tako nadaljuje že šest let, od ustanovitve finančne uprave leta 2014 se je skupaj znižal za 317,46 milijona oz. 21,2 odstotka. V enakem šestletnem obdobju finančna uprava beleži tudi skupni prirast prihodkov v višini 3,96 milijarde evrov oziroma 29,1 odstotka, izhaja iz sporočila.

Kot so še dodali na vladnem uradu za komuniciranje, je treba pri spremljanju gibanja davčnega dolga poleg znižanja absolutnega zneska dolga v primerjavi s predhodnim obdobjem upoštevati tudi gibanje deleža dolga glede na letno pobrane javnofinančne prihodke finančne uprave. Delež davčnega dolga za vse javnofinančne blagajne v vseh letno pobranih javnofinančnih prihodkih finančne uprave je lani zdrsnil na 6,7 odstotka, medtem ko je leta 2014 znašal 10,4 odstotka.

Glede na možnosti izterjave je bil davčni dolg razdeljen na aktivni dolg v višini 636,59 milijona evrov (53,9 odstotka) in pogojno izterljivi dolg v višini 543,77 milijona evrov (46,1 odstotka).