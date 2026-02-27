Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
27. 2. 2026,
17.25

Dars od nekdanjih članov uprave zahteva 2,32 milijona evrov

Valentin Hajdinjak | Valentin Hajdinjak ob tem pravi, da gre za "potezo iz obupa pred volitvami". | Foto Ana Kovač

Valentin Hajdinjak ob tem pravi, da gre za "potezo iz obupa pred volitvami".

Foto: Ana Kovač

Aktualna uprava Darsa, ki jo vodi Andrej Ribič, je, kot poroča 24ur, 25. februarja na pet članov prejšnje uprave, med njimi na nekdanjega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, naslovila odškodninski zahtevek. Očitajo jim malomarno delovanje pri sklepanju dveh poslov.

Valentin HajdinjakRomana FišerPeter GašperšičRožle Podboršek in Boštjan Rigler naj bi pogodbo s podjetjem Riko Ribnica preplačali za 2,2 milijona evrov, piše 24ur. Šlo je za dobavo tovornih vozil in zimske mehanizacije v sklopu okoli 20 milijonov evrov vredne pogodbe.

Pri drugem poslu pa gre za pogodbo z agencijo za merjenje javnega mnenja Episcenter, kjer naj bi posel preplačali za slabih 95 tisoč evrov. 

Na Darsu plačilo zahtevajo v 15 dneh, sicer bodo primer predali sodišču in sprožili sodne postopke. 

Hajdinjak: To je poteza iz obupa pred volitvami 

Hajdinjak ob tem pravi, da gre za "potezo iz obupa pred volitvami" in trdi, da so vse odločitve šle skozi večstopenjski postopek: strokovne službe, pravna presoja, finančni kontroling in drugi nadzorni mehanizmi. Dodaja, da noben sklep ni mogel biti sprejet brez preverjanja in formalne odobritve. "Delovali smo zakonito in transparentno," je dejal za 24ur. 

Dejal je še, da z uradno kazensko ovadbo ni seznanjen, a da po zagotovilih nekdanjih sodelavcev obstajajo listinski dokazi, ki bodo te ovadbe ovrgli.

Po njegovem mnenju je vse skupaj "farsa in preusmerjanje pozornosti od problema, ki je na Darsu". Dodal je, da so zadevo predali odvetnikom, ki jo preučujejo, in da "ničesar ne skrivajo". 

