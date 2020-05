Danes še sončno, nato prihaja manjša pošiljka padavin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bomo imeli sončno vreme, popoldne bo v severni polovici Slovenije pretežno oblačno. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v notranjosti države bo rahlo deževalo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso). V sredo in četrtek bo pretežno jasno.

Danes bo sončno, popoldne pa predvsem v severni polovici Slovenije občasno pretežno oblačno. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

V torek padavine v notranjosti države

V torek bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, najprej na severovzhodu.

Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zvečer pihala šibka burja, ki se bo v noči na sredo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija.

Sredi tedna pretežno jasno vreme

V sredo in četrtek bo pretežno jasno. V sredo bo pihal severni do severovzhodni veter, burja na Primorskem bo oslabela, še napovedujejo na Arsu.