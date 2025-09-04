Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
9.29

4 minute

Četrtek, 4. 9. 2025, 9.29

Danes nas bo grelo sonce, jutri pa ...

St. M.

Megla | Foto Matej Leskovšek

Foto: Matej Leskovšek

Jutranja megla po kotlinah se bo dopoldne razkrojila in čaka nas sončen dan s temperaturami med 25 in 29 stopnijami Celzija. Na bližajočo se spremembo nas bodo opozarjali nastajajoči kopasti oblaki, napovedujejo vremenoslovci na agenciji za okolje.

Petek bo sprva vremensko precej podoben današnjemu dnevu, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo od severa pomikale proti jugovzhodu.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

V noči na soboto bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Še vedno bo precej toplo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 29, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija. 

Konec tedna nas bo razvajal s suhim vremenom. V soboto bo zjutraj in del dopoldneva v notranjosti nekaj nizke oblačnosti, bo pa nekoliko hladneje. Na Primorskem bo prehodno še pihala šibka burja.

Nedelja se kaže sončna, z jutranjo meglo po kotlinah. 

sončen dan | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

