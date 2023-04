Danes je svetovni dan knjige in avtorskih pravic: letošnja tema so domorodni jeziki

Danes je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Unesco se je na letošnji svetovni dan knjige in avtorskih pravic osredotočil na domorodne jezike. Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pa v poslanici ob današnjem dnevu opozarja na moč, ki jo imajo dobre knjige.

Unesco je leta 1995 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ob tem pri Unescu ob današnjem svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic poudarjajo, da se je lani začelo mednarodno desetletje jezikov domorodnih prebivalcev, ki bo trajalo do leta 2032. Prav zaradi tega so se v Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo odločili, da bodo domorodni jeziki tema letošnjega svetovnega dneva.

Kot je Unesco še zapisal na svoji spletni strani, je prednostna naloga ZN ohranjanje in spodbujanje jezikovne raznolikosti in večjezičnosti. Ob tem so dodali, da so domorodni in lokalni jeziki vključeni v listino mreže Svetovne prestolnice knjige, ki teži k manj togemu konceptu "knjige", saj priznava različne oblike literature, vključno z ustnim izročilom.

Na svetu je skoraj sedem tisoč jezikov

"Od skoraj sedem tisoč obstoječih jezikov – številni med njimi hitro izginjajo – večino govorijo avtohtona ljudstva, ki predstavljajo večji del svetovne kulturne raznolikosti. Združeni narodi ne določajo omejitev glede tega, kdo ali katere kulture se lahko imenujejo domorodne, vendar se številni zavedajo domorodnih skupnosti ali skozi izkušnjo lastne države, kjer prebivajo domorodna ljudstva, ali prek tistih, s katerimi delajo v tujini," so še zapisali pri Unescu.

"Knjige so v resnici ključni nosilci dostopa, prenosa in spodbujanja izobraževanja, znanosti, kulture in informacij po vsem svetu," pa je zapisala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay.

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) v poslanici ob današnjem svetovnem dnevu poudarja moč, ki jo imajo dobre knjige.

"Ko zapreš dobro knjigo, si drugačen, kot si bil, preden si jo odprl"

"Kovanje besed. Kaj neki povezuje zahtevni metalurški poklic z mehkim vznikanjem besed v naši notranjosti? Le kako se kovanje povezuje z umetnostjo? Podoba kovača, ki z napornim delom preoblikuje materialno tvarino, deluje arhetipsko. Marsikateri kovač v srednjem veku in še prej ni bil le obrtnik. Bil je tudi alkimist. Žarenje njegovega ognja in udarci njegovega kladiva niso preoblikovali le kovin. Omogočali so tudi vstopanje v nevidne svetove, preoblikovanje človekove notranjosti, kar se je potem odražalo tudi v stvarnem svetu," sta v poslanici DSP zapisali pisateljici, članici DSP ter programski vodji 28. Slovenskih dnevov knjige Nina Kokelj in Luna J. Šribar.

Kot sta še zapisali, si, "ko zapreš dobro knjigo, drugačen, kot si bil, preden si jo odprl. Nekaj v tebi se je premaknilo, spremenilo. Literatura ne spreminja le na mentalni ravni, spreminja na ravni vibracij. Ko se beseda dotakne bralca, v njem zgane nove, drugačne vibracije, privlači druge ljudi, sproža druge dogodke. Ustvarja drugačen svet".