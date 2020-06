Danes in jutri še nekaj dežja, konec tedna bo sončen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Krajevno bodo mogoči močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju dopoldne šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.