Danes in jutri bo spremenljivo oblačno

Danes bo sprva pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja. Popoldne se bodo oblaki od zahoda trgali, nastale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

V nedeljo bo spremenljivo, na vzhodu sprva pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek kaže na spremenljivo oblačno vreme z možnostjo ploh in neviht. V ponedeljek bo pihal jugozahodni veter. V sredo kaže na povečini sončno vreme.

Danes in nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.