Danes bo vroče. Kakšno vreme prinaša vikend?

V petek bo najbolj vroče v notranjosti Primorske, kjer se bo živo srebro povzpelo do 36 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo vroče. pic.twitter.com/eEIHEiqduf — ARSO vreme (@meteoSI) August 13, 2021

Sobota bo jasna, sončna in še bolj vroča. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem se bo ogrelo do 36 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sončno in vroče, popoldne bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Začetek tedna bo vremensko spremenljiv. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, popoldne pa se bo od severa oblačnost povečala, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in nadaljevale v noč. V sredini tedna se bo shladilo, temperature ne bodo višje od 25 stopinj Celzija.