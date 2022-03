Vreme: danes bo jasno, toplo in suho

Danes bo jasno. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in v Vipavski dolini do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, v mraziščih na Notranjskem do -9, ob morju in ponekod v višjih legah od 1 do 6, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti

Tudi v petek in soboto bo precej jasno. Zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa bo precej toplo. V petek čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter.

Še vedno velika požarna ogroženost

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.