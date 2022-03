Danes bo jasno in toplo

Danes bo jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa bo čez dan spet zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo jasno. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, v krajih z burjo na Primorskem od 1 do 6, najvišje dnevne od 15 do 20, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Obeti

Tudi v četrtek in petek bo jasno. Zjutraj bo temperatura ponekod še pod lediščem, čez dan pa bo precej toplo.

Obstaja velika požarna ogroženost

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.