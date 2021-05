Današnje spremembe: brez številčne omejitve udeležencev na javnih prireditvah in shodih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih ni več številčno omejeno, ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Število oseb na prostem in v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja pa mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz istega gospodinjstva.

Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. Pri javnem zbiranju pa je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve.

Od danes ni več kontrolnih točk na meji z Madžarsko. To pomeni, da lahko prebolevniki, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti koronavirusu, v državo vstopijo brez napotitve v karanteno in predložitve negativnega testa na koronavirus.

Spremembe na rdečem seznamu

Spremenjen je tudi rdeči seznam držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom sars-cov-2. Od danes niso rdeče avstrijska dežela Gradiščanska ter italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, Molize in Sardinija. Od čeških administrativnih enot ni več rdeča enota Severovychod. Od norveških administrativnih enot sta rdeči le Oslo in Vestfold og Telemark. Vstop iz dežel in administrativnih enot, ki niso rdeče, je dovoljen brez karantene.

Danska in Slovaška sta po novem v celoti rdeči. Na rdeči seznam tretjih držav je dodana Šrilanka, Albanija pa je s seznama črtana.