Dan spomina na milijone žrtev totalitarizmov

V Sloveniji in Evropi danes zaznamujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ta dan je leta 2009 določil Evropski parlament, od leta 2012 pa ga uradno zaznamujemo tudi v Sloveniji. Predsednik republike Borut Pahor bo ob tej priložnosti obiskal Dolgo vas pri Lendavi.

Evropski parlament je 23. avgust za dan spomina na žrtve totalitarnih režimov določil, ker je bil na ta dan leta 1939 sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov o nenapadanju med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo, ki mu je nekaj dni pozneje sledil nemški napad na Poljsko in s tem začetek druge svetovne vojne.

Judovska skupnost v Lendavi zaradi holokavsta izginila

Predsednik republike Borut Pahor bo ob spominskem dnevu obiskal Dolgo vas pri Lendavi, kjer bo dopoldne položil venec k spomeniku žrtvam nacifašističnega nasilja na tamkajšnjem judovskem pokopališču. V času druge svetovne vojne je bila judovska skupnost v Sloveniji najštevilčnejša prav na območju Lendave in Murske Sobote, vendar je zaradi holokavsta tako rekoč izginila. Pokopališče v Dolgi vasi je največje judovsko pokopališče v Sloveniji, ki je ostalo neokrnjeno.

Zatem se bo Pahor udeležil še slovesnega odprtja večnamenskega prostora v romskem naselju Dolga vas. Nacifašistično nasilje v času druge svetovne vojne je ogrozilo tudi obstoj romske skupnosti.

Vodstvo NSi in poslanci te stranke pa bodo danes na Kongresnem trgu v Ljubljani položili venec k spomeniku žrtvam vseh vojn.

V zaporniških celicah na Beethovnovi razstava Skozi čas preizkušenj

Spominske slovesnosti ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov so se začele v torek. Študijski center za narodno spravo (SCNR) je v torek v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani odprl razstavo Skozi čas preizkušenj, ki bo na ogled tudi danes. Delegacija SCNR, vladne komisije za prikrita grobišča in vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic pa je položila cvetje pred spominskimi obeležji pri zaporniških celicah, pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani ter pred spomenikom žrtvam vseh vojn.

V torek zvečer je bila tudi maša za žrtve v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po maši je bila akademija in slavnostni nagovor Ivana Štuheca.

Ohranjati spomin na milijone žrtev je naša dolžnost

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova sta pred današnjim praznikom izpostavila, da je naša dolžnost ohranjati spomin na milijone žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. To je po njunih besedah še posebej pomembno, ker so naše skupne vrednote človekovega dostojanstva, temeljnih pravic, demokracije in vladavine prava znova na preizkušnji zaradi skrajne in nacionalistične retorike, ki deli ljudi. "Še naprej moramo pripovedovati zgodbo iz evropske preteklosti, da v prihodnosti ne bomo delali enakih napak," sta še poudarila.

Evropska poslanka Patricija Šulin (EPP/SDS) pa je opozorila, da Slovenija še vedno ni ratificirala resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2009. "Namen resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu je ohranitev spomina na tragično preteklost Evrope, ko je bilo pregnanih, zaprtih, mučenih in ubitih na milijone ljudi. Počastitev žrtev in obsodba storilcev sta temelja za spravo, ki mora temeljiti na resnici in spominu," je poudarila poslanka.