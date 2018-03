Dan potrošnikov: kupujte pri preverjenih spletnih trgovcih!

Oglasno sporočilo

Kako lahko pred nakupom hitro in preprosto preverite, ali je izbrani spletni trgovec zanesljiv in ali so dozdajšnji kupci pri njem nakupovali varno?

Na spletu bodite pozorni na oznake zaupanja!

Dr. Jelena Rašula, ena od ustanoviteljev blagovne znamke Shopper's Mind. Dr. Jelena Rašula, ena od ustanoviteljev blagovne znamke Shopper's Mind, ki v Sloveniji skrbi za spodbujanje zaupanja potrošnikov na spletu, pojasnjuje:

"Oznaka zaupanja je element na spletni strani, ki kupcu sporoča, da lahko spletnemu trgovcu zaupa v zvezi z določenim področjem. Kupci zato lahko pogosto opazimo napise, kot so 100 % varen nakup, varno plačilo, nakup brez tveganja, preverjena kakovost, Spletni trgovec leta in podobno, ki nas skozi celoten nakup spremljajo in pomirjajo, da bo z našim nakupom vse v redu."

Kot pomoč kupcem pri informiranem in varnem nakupovanju na spletu smo razvili slovensko oznako zaupanja CERTIFIED SHOP®. To podeljujemo spletnim trgovcem, ki izpolnjujejo naše stroge standarde varnega spletnega nakupovanja.

Mag. Darko Dujič, direktor podjetja Ceneje. Mag. Darko Dujič, direktor podjetja Ceneje, opozarja, zakaj je kot potrošnik treba biti pozoren na takšne oznake. "Z ocenami trgovcev, storitev in izdelkov smo še bližje deljenju dobrih in slabih izkušenj na spletu, kar samo povečuje možnost pridobivanja kakovostnih informacij za potrošnike. Obstaja seveda tudi druga plat zgodbe, ko je splet tudi vir mnogih zavajajočih informacij, vendar se tudi to lahko rešuje z ustreznimi objektivnimi certifikati, kot sta na primer oznaki zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA. Kot potrošnik je potrebno biti pozoren na takšne oznake!"

CERTIFIED SHOP® označuje zanesljive spletne trgovce

Če v spletni trgovini opazite oznako CERTIFIED SHOP®, vam ta pove, da je neodvisna institucija preverila in ocenila spletno trgovino kot zanesljivo ter da lahko tam varno opravite nakup. Poleg tega vam sporoča, da so drugi kupci presodili, da je trgovina vredna zaupanja.

To, da je spletna trgovina pridobila oznako zaupanja CERTIFIED SHOP®, ne pomeni samo, da je skladna z nacionalnimi smernicami, temveč da posluje tudi v skladu s strogimi evropskimi standardi varnega nakupovanja na spletu. Vsaka spletna trgovina z oznako CERTIFIED SHOP® namreč prejme tudi evropsko oznako zaupanja EMOTA.

"Oznaki zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA se od drugih podobnih certifikatov ločita po tem, da vključujeta celoletno Marin Vladović iz podjetja Ceneje. merjenje zadovoljstva kupcev in zajemata celovit pregled storitve trgovca, od kakovosti opisov izdelkov in storitev, transparentnosti oblikovanja cen, obveščanja o vseh pogojih in omejitvah pred nakupom do vidikov zasebnosti in varnosti plačil ter celovite podpore v primeru težav pri nakupu. Cilj je pomagati potrošnikom, da prepoznajo trgovce z visoko kakovostjo storitev," pojasnjuje Marin Vladović iz podjetja Ceneje, pod okriljem katerega podeljujejo oznaki.

Zelo pomembno je, da znate prepoznati oznako zaupanja, ki vas ščiti kot kupca

Nekatere oznake se da preprosto kupiti, vendar s tem kupcem ne zagotavljajo nikakršne varnosti. CERTIFIED SHOP® je edina oznaka na slovenskem trgu, ki jo podeljujejo na osnovi treh najpomembnejših elementov varnega nakupovanja na spletu:

Pozitivno mnenje kupcev – komu lahko bolj verjamete kot kupcem, ki so že preverili trgovca?

– komu lahko bolj verjamete kot kupcem, ki so že preverili trgovca? Skladnost s tehničnimi standardi – preverja se, v kolikšni meri je trgovina skladna s standardi varnega nakupovanja.

– preverja se, v kolikšni meri je trgovina skladna s standardi varnega nakupovanja. Izkušnja skritega kupca – v vsaki certificirani trgovini skriti kupec opravi testni nakup in oceni svojo izkušnjo.

Kako preverite, katerim trgovinam kupci zaupajo?

Pred vsakim naslednjim spletnim nakupom obvezno preverite, ali ima izbrani trgovec oznaki zaupanja CERTIFIED SHOP® in EMOTA!

Na seznamu certificiranih trgovcev lahko v vsakem trenutku preverite, katere trgovine imajo oznaki. S klikom na oznako ob posameznem trgovcu na seznamu ali v spletni trgovini lahko hitro preverite veljavnost certifikata in se prepričate, da je vaš nakup varen.

