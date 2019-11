Dan, na katerega je umrlo največ ljudi

V letu 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev in prebivalk Slovenije (10.113 moških in 10.372 žensk). Po drugi svetovni vojni je to drugo leto (prvič leta 2017), ko je umrlo več kot 20 tisoč ljudi, so ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, zapisali na statističnem uradu.

Več ljudi je umrlo, kot se jih je rodilo

Po 11 zaporednih letih pozitivnega naravnega prirasta je bilo leto 2018 drugo leto zapored z negativnim naravnim prirastom. To pomeni, da je več ljudi umrlo, kot se jih je rodilo. To je posledica višje stopnje umrljivosti oseb v primerjavi s prejšnjimi leti, zlasti v zimskih mesecih.

Največ jih je umrlo marca in 27. februarja Foto: STA Lani je v Sloveniji v povprečju umrlo 56 oseb na dan. Največ ljudi je umrlo marca (2.047). Dan, v katerem je umrlo največ ljudi, pa je 27. februar - takrat se je poslovilo 82 ljudi. Večina (51,6 odstotka ljudi) je umrla v zdravstvenih ustanovah, 42 odstotkov jih je umrlo doma, 6,4 odstotka pa drugje.

V zadnjih 30 letih precej daljša življenjska doba

Po podatkih statističnega urada se je povprečna starost umrlih v zadnjih 30 letih zvišala za skoraj devet let (z 69,1 v 1988 na 77,9 leta v 2018). Moški umirajo v povprečju pri nižji starosti kot ženske, vendar se povprečna starost umrlih moških zvišuje nekoliko hitreje kot povprečna starost umrlih žensk.

Povprečna starost v letu 2018 umrlih moških je bila 74,1 leta, kar je za 9,7 leta več kot pred 30 leti (takrat je bila 64,4 leta). Povprečna starost v letu 2018 umrlih žensk pa je bila 81,6 leta, kar je za 8,6 leta več kot pred 30 leti (takrat je bila 73,0 leta).

Na zahodu ljudje v povprečju živijo dlje

Podatki o povprečni starosti umrlih moških in žensk, razčlenjeni po statističnih regijah, pokažejo, da je bila povprečna starost umrlih za oba spola v letu 2018 najvišja v regijah zahodne Slovenije in da se je v smeri proti vzhodu postopno zniževala, še kažejo podatki statističnega urada.

Je pa v Sloveniji vse manj tistih, ki umrejo prezgodnje smrti, to pomeni pred 65. letom starosti. Med vsemi, ki so se v lanskem letu poslovili, je bilo 3.385 ljudi (16,5 odstotka) takih, ki so umrli pred 65. letom. Med temi je več moških kot žensk. V primerjavi s podatki izpred 30 let gre za precej nižje številke.

Največ smrti zaradi srčno-žilnih bolezni in raka

Velika večina vseh (71 odstotkov), ki so lani umrli v Sloveniji, je umrla za posledicami bolezni obtočil in neoplazem. Najpogostejši vzroki smrti zaradi bolezni obtočil so bili: odpoved srca, srčni infarkt in možganska kap. Med najpogostejšimi vzroki smrti zaradi neoplazem pa so bili: pljučni rak, rak dojke, rak prostate in rak prebavil (rak trebušne slinavke, rak želodca).

Število umrlih zaradi bolezni obtočil na 1.000 prebivalcev je bilo v 2018 najvišje v pomurski regiji (5,2 na tisoč prebivalcev), najnižje pa v osrednjeslovenski regiji (3,0 na tisoč prebivalcev). Število umrlih zaradi neoplazem je bilo v navedenem letu najvišje v zasavski regiji (3,9 na tisoč prebivalcev), najnižje pa v osrednjeslovenski regiji (2,9 na tisoč prebivalcev).

Življenjska doba se podaljšuje

V zadnjih treh desetletjih se je pričakovano trajanje življenja za moške podaljšalo za 9,5 leta, za ženske pa za 7,3 leta, kažejo podatki statističnega urada.

Dečki, rojeni leta 2018 v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali 78,3 leta. Na ravni statističnih regij lahko pričakujejo najvišjo starost dečki, ki so se v letu 2018 rodili v koroški regiji (79,7 leta), najnižjo pa tisti, ki so se rodili v pomurski regiji (76,2 leta).

Deklice, rojene leta 2018 v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakale 84 let. Na ravni regij lahko pričakujejo najdaljše življenje deklice, ki so se v letu 2018 rodile v osrednjeslovenski regiji (84,6 leta), najkrajše pa tiste, ki so se rodile v koroški regiji (82,3 leta).

Življenjska doba se bo še zviševala

Glede na rezultate projekcij EUROPOP2018, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice ter za Islandijo, Norveško in Švico, se predpostavlja, da bo pričakovano trajanje življenja v letu 2100 rojenih dečkov že okoli 90 let, v istem letu rojenih deklic pa okoli 93 let.