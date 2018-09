Čuš napovedal kandidaturo za ptujskega župana

Čuš je ob današnji predstavitvi programa dejal, da Ptujčani potrebujejo mesto, ki bo varno, zdravo, prijazno do podjetnikov in vseh preostalih, kulturno in gospodarsko uspešno, turistično prepoznavno in kar najbolj uspešno tudi na področju športa.

Želi si nekaterih sprememb, ki mestu doslej niso najbolj uspevale, kar se po njegovem mnenju kaže tudi v padanju na letvicah razvitosti med slovenskimi občinami. "Če želimo te smernice obrniti, moramo stopiti skupaj, in to ne tako, da bomo podirali, kot smo letos drevesa na tržnici, temveč gradili tako, da bo boljše za vse," je dejal Čuš.

Čuš za boljšo kakovost življenja v mestu

Vrat v primeru izvolitve ne namerava zapirati nikomur, še posebej ne tistim z idejami, ob tem pa je prepričan, da je mogoče narediti še veliko več za boljšo kakovost življenja v mestu.

Kot je še dejal, ne namerava biti ujetnik nobene politične opcije, prav tako ga ne nastavlja katera od interesnih skupin, ki so si v zadnjih 16 letih nadstrankarsko razdelile mesto, javne zavode in udobno živele, medtem ko je občina nazadovala. Presekati je treba negativno kadrovsko selekcijo, ki se je v zadnjem obdobju razpasla po Ptuju, je še dodal.

Po njegovih besedah so sestavili že kar kompetentno ekipo, ki bo težave reševala na terenu, prav stik z Ljubljano pa naj bi bil ena od njegovih prednosti. S kar nekaj parlamentarnimi strankami naj bi se že pogovarjal in računa na njihovo podporo že v prvem krogu, še pred tem pa bo moral zbrati podpise za kandidaturo.

Zavzel se bo za južno obvoznico

Med najpomembnejšimi točkami svojega programa je danes naštel več denarja za ureditev prometne infrastrukture, bolj enakomeren razvoj mestnih četrti in uvedbo participativnega proračuna, zavzel se bo za južno obvoznico, izboljšanje osnovne infrastrukture s poudarkom na kanalizaciji.

Prav tako so njegove prioritete prenova starega mestnega jedra, racionalizacija poslovanja javnih zavodov, urejene zelene površine ter azil za živali na Ptuju. Še naprej se bo, tako kot doslej v vlogi poslanca, boril za gradnjo urgentnega centra, za gradnjo varovanih stanovanj za starejše ter za vrnitev ptujskega športa na višjo raven.

Kot je še povedal, namerava program dopolnjevati, končan pa bo ob vložitvi kandidatnih list. Od ponedeljka bo pred upravno enoto zbiral podpise, za župansko kandidaturo jih mora zbrati okoli 400, med kampanjo pa obljublja korektnost brez udarcev pod pasom.

Ptujske politične stranke za zdaj svoje načrte na lokalnih volitvah še vedno skrivajo. O kandidaturi se uradno ni izjasnil še niti aktualni župan Miran Senčar, prav tako ne njegov predhodnik Štefan Čelan. SDS naj bi kot svojega kandidata že potrdila Rajka Fajta, tudi v SD so napovedali, da bodo imeli svojega kandidata.