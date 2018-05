Kandidatka na volitvah: Nisem bila pozorna, kaj sem podpisala

Stranka SD in Zeleni Slovenije imajo na tokratnih volitvah najmanj eno skupno točko - Mileno Babič. Obe stranki sta jo namreč prijavili kot kandidatko za poslanski sedež v državnem zboru. Kot kaže, naj bi ta ostala na kandidatni listi SD. Kaj bi to pomenilo za Čuševo listo v volilni enoti Ljubljana Center?

Do četrtka zvečer, ko se je iztekel rok, se je na predčasne parlamentarne volitve prijavilo 25 strank oziroma list, vendar brez zapletov ni šlo. V zanko so se ujeli tudi pri strankah SD in Zeleni Slovenije, saj so na seznam s kandidati za poslance uvrstili isto osebo - Mileno Babič. Ta je za obe stranki podpisala soglasje za kandidaturo. SD jo je uvrstil med kandidate v volilni enoti Ptuj, stranka Zeleni Slovenije, ki jo vodi Andrej Čuš, pa v volilni enoti Ljubljana Center.

Ni vedela, da podpisuje kandidaturo

V SD so v torek pojasnili, da Babičeva ni vedela, da je bila kandidatka tudi na Čuševi listi.

Vodja volilnega štaba Dejan Levanič je pojasnil, da je bila na prireditvi Čuševe stranke, vendar je mislila, da list, ki ga je podpisala, šteje le za prisotnost.

Babičeva: Sem članica SD in želim kandidirati za SD

"Nisem vedela, da so me Zeleni Slovenije dali na svojo listo. Sem članica SD in na njihovi listi želim kandidirati," pojasnjuje Babičeva.

Kot je dejala, ni bila pozorna, kaj je podpisala. "Mislila sem, da sem podpisala listo prisotnosti," pravi.

Babičeva, ki je sicer v tem času že dobila službo - na kandidatni listi je še navedla, da je brezposelna -, se o zapletu s Čušem ni pogovarjala.

Babičeva je navedena kot kandidatka stranke SD v 8. volilni enoti.

Čuš: Vsak ve, kaj podpisuje

Na drugi strani je Čuš prepričan, "da vsak ve, kaj podpisuje". Babičeva je sicer v letih 2008 in 2011 na državnozborskih volitvah že kandidirala za Zelene.

Če jo bodo izbrisali s Čuševe liste ...

Zakon pravi, da če je posamezen kandidat določen na dveh ali več listah, se šteje za veljavno kandidaturo tista, ki je bila prva določena. Po podatkih državne volilne komisije je prva listo določila SD, in sicer 24. aprila, medtem ko je Čuševa stranka listo oddala 30. aprila. To bi lahko pomenilo, da bodo Babičevo črtali s seznama Zelenih Slovenije.

Bodo Zeleni Slovenije, ki jih vodi Andrej Čuš, ostali brez kandidature v eni volilni enoti?

V volilni enoti Ljubljana Center bi potem imeli Čuševi deset kandidatov, od tega tri ženske oziroma bi bil njihov delež 30 odstotkov.

Ga čaka enaka usoda kot Primca in Kanglerja?

Pravila določajo, da mora biti na kandidatni listi najmanj 35 odstotkov predstavnikov enega spola. Čuševa stranka v tem primeru tega pravila ne bi izpolnjevala, zato bi jo lahko doletela podobna usoda kot Združeno desnico. Ta zaradi premalo žensk na kandidatnih listah v dveh volilnih enotah ne bo mogla nastopiti na letošnjih volitvah. Kakšen bo razplet zapleta, bo jasno po 14. uri, ko bo svoje ugotovitve predstavila DVK.