Zmaga za Čuša: lista ostane, a brez Milene Babič

Vrhovno sodišče je določilo, da se kandidatna lista stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije v enoti Ljubljana center potrdi, zavrne se le kandidatka Milena Babič, ki nastopa tudi na listi SD.

"Več bomo povedali ob vložitvi pritožbe na vrhovno sodišče, za kar imamo čas do petka do 15. ure. A tudi mi si ne želimo, da bi imela volilna enota Ljubljana Center volitve teden ali dva za preostalo Slovenijo," je dodal Čuš. Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranki SD ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije sta za parlamentarne volitve kandidirali isto kandidatko, in sicer Mileno Babič. Babičeva trdi, da ni vedela, da je soglasje podpisala tudi Čušu. Po zakonski določbi se v tem primeru šteje za veljavno kandidaturo tista, ki je bila določena prva, to pa je bila kandidatura na listi stranke SD.

Državna volilna komisija je nato na Čuševi listi zavrnila Babičevo in ugotovila, da tako lista ne izpolnjuje spolnih kvot. Zato je listo v celotni zavrnila.

Vrhovno sodišče pa je pritrdilo Čušu, tako bo v volilni enoti Ljubljana center njegova stranka nastopila s kandidatno listo brez Milene Babič.

Kot nam je sporočil Čuš, bo več podatkov posredoval v nedeljo ob 13. uri.