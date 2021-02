Člani komisije za nadzor javnih financ z različnimi pogledi na oddajo posla z e-vinjetami #video

Komisija za nadzor javnih financ je razpravljala o oddaji posla z vzpostavitvijo sistema e-vinjete. Predlagatelji iz vrst SAB, LMŠ, SD in Levice na podlagi medijskega poročanja sumijo, da so se pri razpisu dogajale nepravilnosti, kar je predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak zavrnil. Minister Jernej Vrtovec je ponovil, da upravi Darsa zaupa.

Dars je na razpisu za vzpostavitev sistema elektronske vinjete izbral slovaški Skytoll, ki je oddal ponudbo v višini 15,7 milijona evrov brez DDV. Poleg njega sta ponudbo oddala še Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai (14,2 milijona evrov brez DDV) ter konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch (33,4 milijona evrov brez DDV). Oba neizbrana ponudnika sta se na odločitev pritožila.

Več medijev je po izbiri izvajalca poročalo, da izbrani Skytoll nima izkušenj z vzpostavitvijo nadzornega sistema za e-vinjete in tudi da je Dars javno naročilo v korist slovaškega podjetja večkrat spremenil. Poročanja medijev je na nujni seji komisije povzel Andrej Rajh (SAB) in med drugim izpostavil spremembe zahtevanih referenc ter premik datuma za oddajo ponudbe.

Minister za infrastrukturno Jernej Vrtovec se je odločno postavil na stran Darsa in pobudnikom današnje seje očital veliko nepoznavanje postopka vodenja javnega naročila. "Razumem, da boli. Da boli, ker ni izbran s strani uprave Darsa nekdo, ki je za 17 milijonov evrov držaji. Mogoče boli tudi zaradi sorodstvenih povezav med enim izmed pobudnikov in bivšim kandidatom za mandatarja," je bil kritičen.

"Enostavno ne moremo na podlagi medijskega poročanja ocenjevati, kdo je primeren in kdo ne. Ta seja je sestavljena samo iz časopisnih člankov, ki so jih pripravile PR-agencije, če tako hočete," je še dodal in ocenil, da gre zgolj za vršenje določenih pritiskov na Darsovo odločitev.

Minister je ponovil, da upravi Darsa zaupa, da so postopek vodili popolnoma transparentno. "Tega ne bomo ocenjevali na podlagi medijskega poročanja, ne na seji komisije, ampak imamo za to pristojne institucije," je sklenil.

Postopek oddaje javnega naročila je strnil predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in poudaril, da gre v informacijskem in organizacijskem smislu za zahteven in obsežen projekt. Ker na Darsu ni dovolj znanja in izkušenj za pripravo razpisne dokumentacije so se obrnili na avstrijski Asfinag, je pojasnil očitke o dobih 270.000 evrov vredni pogodbi z upravljavcem avstrijskim avtocest.

Dars je sicer razpis objavil 4. septembra lani, tako po objavi pa so po Hajdinjakovih besedah potencialni ponudniki začeli pošiljati različna vprašanja glede razpisnih zahtev in pobude po dopolnitvah in spremembah razpisne dokumentacije. Kot je poudaril, je bilo vprašanj in pobud 372, vsa pa so anonimna. Strokovna komisija jih je preučila in smiselne pobude upoštevala s preprostim namenom - da se razširi možnost sodelovanja na razpisu za čim večje število ponudnikov, ki so usposobljeni in imajo ustrezne reference, je dejal.

Zavrnil je tudi očitek o podaljšanju roka za oddajo ponudb na 1. december 2020, s čimer naj bi Dars Skytollu omogočil, da kot referenčni sistem lahko prijavil tudi češki sistem, ki je zaživel leto prej. "Enoletno delovanje sistema na Češkem, ki se je izteklo ravno ta dan, in so s tem lahko prijavili dodatno referenco, je zgolj in čisto naključje. 1 december 2020 smo namreč postavili kot mejni datum, saj je ravno ta dan pomenil eno leto od predvidene uveljavitve elektronskega cestninjenja za osebna vozila pri nas," je pojasnil.

V štirih opozicijskih poslanskih skupinah so v zahtevi za sklic seje zapisali, da si slovenski davkoplačevalci zaslužijo jasen odgovor na vprašanje, ali je bil Darsov razpis za vzpostavitev prodajnega in nadzornega sistema za e-vinijete prirejen z namenom, da se posel zagotovi točno določenemu izbrancu vladajoče politike. "Odgovor je jasen in odločen - ne," je poudaril Hajdinjak.

S Hajdinjakovimi pojasnili ni bila zadovoljna predsednica in poslanka SAB Alenka Bratušek. "Tako minister kot predsednik uprave Darsa sta očitno slabo prebrala zahtevo za sklic seje. Mi ne očitamo, da ste izbrali ponudnika, ki ne bi izpolnjeval referenc, očitamo pa, da ste pogoje prilagodili tako, da je ta pobudnik na koncu reference tudi izpolnjeval," je poudarila. Zanimalo jo je, kod bo odgovarjal, če pristojne institucije ugotovijo, da je šlo za nezakonito prirejanje javnega razpisa.

"Glede na to, da je minister Vrtovec danes dvakrat eksplicitno izpostavil, da zaupa upravi Darsa, je s tem prevzel tudi vso odgovornost za nadaljnje ugotovitve, ali je bilo kaj s tem razpisom narobe," je Bratuškovi odgovoril poslanec LMŠ Robert Pavšič. Poslanec sicer izvirni greh vidi v tem, da politik oz. podpredsednik politične stranke prevzame vodenje državnega podjetja. "Tovrstno kadrovanje je problematično zlasti, ko se zgodi brez razloga in v uspešnih podjetjih," je dejal.

Dušan Verbič iz vrst SMC pa je opozoril, da javni razpis za oddajo posla z e-vinjetami še ni zaključen, saj sta se neizbrana ponudnika pritožila, ob tem pa posvaril, da bi utegnile imeti današnja politična razprava neposredni vpliv na odločevalca.

Luko Mesca iz Levice je med drugim zmotilo, da sta minister Vrtovec in prvi mož Darsa Hajdinjak pobudnikom očitala, da je njihova zahteva za sklic seje zgrajena na poročanju medijev oz. kot je citiral ministra prispevkov "PR-agencij. Kot je poudaril Mesec, medijski članek ni enako PR-agenciji "Medije imamo, da nam pomagajo nadzorovati tokove javnega denarja," je dodal.

Aleksander Reberšek (NSi) je bil prepričan, da je eden od namenov današnje seje umazati dobro delo te vlade, dobro delo infrastrukturnega ministrstva. Opoziciji je očital, da zavajajo, ob tem pa dodal, da sta neizbrana ponudnika z medijsko vojno dosegla vsesplošen dvom v izbiro izvajalca z namenom kontaminirati javnost in državno revizijsko komisijo. Njegov strankarski kolega Jožef Horvat pa je pozdravil priložnost, da se dvomi razjasnijo, kar je Hajdinjak po njegovi oceni odlično opravil.

Tudi Franc Breznik (SDS) je pohvalil Hajdinjakova pojasnila in dejal, da še ni doživel, da bi na seji odbora ali komisije nekdo na "tako dober ali sofisticiran način z argumenti zavrgel vse, kar mu predlagatelji očitajo".

Komisija je na koncu sprejela sklepa, s katerim so komisiji za preprečevanje korupcije priporočili, da preišče morebitna tveganja v postopku izvedbe javnega naročila za oddajo posla z e-vinjetami. Prav tako so ministrstvo za infrastrukturo pozvali, da v roku 30 dni pripravi poročilo glede oddaje tega javnega naročila.