Šahovska zveza se je odzvala na pismo ogorčenega starša

Bandelj je dejal, da je bilo precej odgovorov podanih tudi na nedavnem občnem zboru zveze ter da bodo Tisaju odgovarjali prek sodišča, piše STA.

Tisaj, ki je bil prisoten na današnji novinarski konferenci SŽS, je šahovski zvezi očital neodzivnost, prikrivanje in napake pri porabi za financiranje izobraževanja za najboljšo šahovsko mladino. Prav tako je zahteval odgovor, ali se je posojilo, ki ga je najel ŠZS za EP, trošilo nenamensko, piše STA.

Bandelj je odvrnil, da so sredstva porabili za jamstvo za nagradni sklad EP in za polovico predvidene vsote tega sklada, kot je bilo treba storiti glede na zahteve ECU. "Fundaciji za šport in ministrstvu, pristojnemu za šport, moramo s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev upravičevati porabo tam dobljenih sredstev, tudi za mladinski šah," je navedel Bandelj, še piše STA.

"Med drugim so v vodstvu zveze tudi člani stranke SDS ter drugih"

Bandelj je zavrnil tudi očitke o politizaciji šaha pri nas. "Med drugim so v vodstvu zveze tudi člani stranke SDS ter drugih. Pravzaprav se nismo nikoli ukvarjali s tem, v kateri stranki je kdo. Sam sem v preteklosti dobro sodeloval pri organizaciji tekmovanj tako z Lojzetom Peterletom kot tudi z Milanom Zverom."

Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) bi sicer morala že v drugi polovici maja posamično evropsko prvenstvo gostiti v Podčetrtku, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa 20. marca odpovedali. Zveza upa, da se zdravstvene razmere ne bodo poslabšale in bo EP, ki je zdaj na programu med 8. do 21. decembrom, lahko vseeno izvedla, še piše STA.