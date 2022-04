Član DVK: To je Vučkova krivda

"Koordinacija pravočasnega tiska glasovnic je odgovornost direktorja službe DVK, g. Dušana Vučka," je na Twitterju zapisal Drago Zadergal, član Državne volilne komisije (DVK), in povedal, da člani DVK o zamudi tiska glasovnic niso bili uradno obveščeni. Te dni se je o prepozno poslanih glasovnicah veliko razpravljalo, tudi na soočenjih. Danes ob 16. uri ima DVK sejo na to temo.

Kot je na svojem profilu na Twitterju zapisal Drago Zadergal, člani DVK o štiridnevni zamudi predaje glasovnic na Pošto Slovenije niso bili uradno obveščeni. Poročilo o zamudi so, kot je zapisal, prejeli šele po tem, ko so začeli prejemati pisma državljank in državljanov in ko je sam zahteval sklic seje DVK o nastalem problemu.

"Koordinacija pravočasnega tiska glasovnic je odgovornost direktorja službe DVK, g. Dušana Vučka, še posebej v primeru, ko o zamudah pri tisku glasovnic nas, članov DVK, ni uradno obveščal," je še navedel in dodal, da je povsem neodgovorno krivdo zaradi slabe organizacije dela službe DVK valiti na kateregakoli drugega zaposlenega na DVK.