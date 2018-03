Čisto veselje: Z zbiranjem odpadnih surovih pomagamo otrokom v stiski

Do 24. marca je mogoče z zbiranjem odpadnih surovin prispevati k zbiranju sredstev za počitnice otrok iz družin v stiski.

Akcija Čisto veselje, ki jo poganjata okoljska in družbena odgovornost, letos pri nas v sodelovanju projekta Botrstvo ter družb Gorenje Surovina in Spar Slovenija poteka že tretje leto. V okviru te je mogoče na 40 zbirnih lokacijah po vsej Sloveniji v zato pripravljene zabojnike odložiti papir, nekje pa tudi električno in elektronsko opremo, jekleni odpad in barvne kovine.

Med odpadki akcije se tako lahko znajdejo veliki in majhni gospodinjski ter drugi aparati, televizorji in monitorji, odpadne baterije, vrtno orodje, radiatorji, deli kmetijske mehanizacije, izdelki iz različnih kovin, sanitarne armature, ventili, žlebovi, škropilnice in drugo.

Sredstva, ki jih bodo z odpadnimi materiali zbrali, bodo namenili za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. V preteklih dveh letih so na ta način zbrali skupno skoraj 90 tisoč evrov oz. 800 ton odpadnih snovi. Počitnice je tako doživelo skoraj 170 otrok.

Solidarna in ekološka pobuda

"Za mnoge otroke so počitnice ali prosti čas v družbi z vrstniki neizpolnjena želja, zato smo izjemno veseli pobude, ki je hkrati ekološka in nosi noto solidarnosti," ob akciji pravi Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje.

Najbližjo lokacijo za oddajo odpadnih surovin in seznam odpadnih materialov, s katerimi lahko pomagate, najdete na spletni strani Čisto veselje.

