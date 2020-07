Cigler Kralj: Za zdaj nam je v domovih uspelo zajeziti drugi val virusa

Minister za delo Janez Cigler Kralj po okužbah v vipavskem domu za starejše in Domu na Krasu ugotavlja, da je zavodoma ob upoštevanju protokola uspelo zajeziti širjenje virusa. "Bistveno je, da se takoj ob pojavu okužbe v zavodu umakne prve pozitivne stanovalce v primerno nastanitev in sprejme vse ukrepe, da se virus ne širi," je poudaril.

V obeh zavodih so ravnali po protokolu, ki so ga oblikovali po izkušnji prvega vala okužb z novim koronavirusom, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni jim je s takojšnjim umikom okuženih stanovalcev uspelo učinkovito zajeziti širjenje virusa, poroča STA.

Cigler Kralj: V vseh domovih ni mogoče vzpostaviti rdečih con

S tem so pridobili čas, da bodo v domu lahko vzpostavili rdečo cono za okužene stanovalce, ki bo ločena od preostalih. Polovica okuženih stanovalcev iz vipavskega doma je trenutno na ljubljanski infekcijski kliniki, polovica pa je nameščena v rdeči cona doma. Cigler Kralj je opozoril še, da v vseh domovih za starejše ni mogoče vzpostavit ustreznih con. Kot je v pogovoru za današnjo Mladino poudaril minister za zdravje Tomaž Gantar, naj bi bila takih približno tretjina.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je opozoril, da v vseh domovih za starejše ni mogoče vzpostaviti ustreznih con za obolele s covid-19. Foto: STA

Za te po besedah Cigler Kralja iščejo druge rešitve, kako bi lahko ločili okužene oskrbovance. Med možnostmi, ki jih proučujejo, so začasne nastanitve v zabojnikih, v nekaterih stavbah bodo mogoče tudi preproste predelave z montažnimi stenami. Med mogočimi lokacijami, kamor bi premestili stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, pa je tudi Dom svete Agate v Lenartu.

31 milijonov evrov za kadrovske okrepitve

Cigler Kralj se je ob tem zahvalil vsem zaposlenim v zavodih, ki so po besedah ministra zaslužni za to, da se stanovalci v domovih, kjer so potrdili okužbo, počutijo varno, so mirni in potrpežljivi ter sodelujejo pri vseh ukrepih za zajezitev širjenja virusa. Spomnil je, da so poslanci v četrtek sprejeli četrti protikoronski sveženj, ki omenjenim zavodom namenja 31 milijonov evrov za kadrovsko okrepitev. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, je v pripravi akt o metodologiji za pripravo razdelitve sredstev in določitev kadra. Za pripravo akta imajo mesec časa od začetka veljavnosti zakona.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob tem opozarjajo, da je delo v domovih za starejše odgovorno in zahtevno, zaradi pomanjkanja kadra pa so zaposleni marsikje preobremenjeni in izgoreli. "Ker domovi tudi pri osebnih dohodkih, ki so del sistema plač v javnem sektorju, nismo konkurenčni delovnim mestom v zasebnem sektorju, se delavci raje odločajo za zaposlitev v proizvodnji, trgovini in drugih panogah, čeprav imajo primerno izobrazbo in izkušnje za delo v domu," so zapisali za STA. Menijo, da bi z boljšimi delovnimi razmerami in bolj stimulativnim plačilom lažje pritegnili nujno potrebne delavce.