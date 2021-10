Čez en teden se lahko cepite proti gripi

Na NIJZ cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Je pa cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni, to so starejši od 65 let, kronični bolniki in njihovi družinski člani, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom od pol leta do dveh let starosti in njihovim družinskim članom, nosečnicam in njihovim družinskim članom, zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, ter drugim delavcem v nujnih službah.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti, kot so virusne in bakterijske pljučnice, in tudi z višjo smrtnostjo. Pri teh skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Za cepljenje proti gripi je treba izpolnjevati PCT-pogoj

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa izvajajo tudi na območnih enotah NIJZ. Za cepljenje v ambulantah območnih enotah NIJZ se je treba naročiti.

Osebe, ki bodo želele opraviti cepljenje proti gripi, morajo izpolnjevati PCT-pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). Osebe, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, pa bodo morale izpolniti epidemiološki vprašalnik, navajajo na spletni strani NIJZ.

Virusi gripe se pogosto in hitro spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Zato se je treba cepiti vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke, mlajše od devetih let, ki se prvič cepijo proti gripi, pa sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.

Lani niso zabeležili nobenega primera gripe

Čeprav v lanski sezoni ni bilo uradno zabeleženega nobenega primera gripe v Sloveniji, pa je cepljenje izjemno pomembno in smiselno tudi letos. To velja zlasti za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Lanske okoliščine so bile namreč specifične, saj so bili šole, fakultete in vrtci zaprti precej časa, ljudje so se zaradi epidemije bolezni covid-19 manj družili ter upoštevali tudi preostale ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost covida-19 in hkrati delujejo tudi za zmanjševanje prenosa respiratornih virusov, vključno z gripo. Letošnjo jesen respiratorne virusne okužbe krožijo bistveno prej kot običajno, prevladujejo zlasti okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), v nekaterih delih Evrope pa se že pojavlja gripa.

Za prihajajočo sezono naročili 360 tisoč odmerkov

Ob tem na NIJZ poudarjajo, da cepljenje proti covidu-19 ne zaščiti pred gripo in obratno, saj gre za cepljenji proti različnim virusom. Cepljenje proti gripi in cepljenje proti bolezni covid-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kroničnih bolnikih priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Namen tega cepljenja je zaščititi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje za invazivni potek pnevmokokne okužbe, to so okužba krvi, sepsa, meningitis in pljučnica.

NIJZ je sicer za letošnjo sezono naročil 360 tisoč odmerkov cepiva proti gripi.