Čez dan se nam lahko to zgodi v večjem delu države

Ob močnejših nalivih lahko danes predvsem na Primorskem prehodno narastejo manjši hudourniški vodotoki, ponekod se lahko razlije tudi padavinska voda. Med 6. in 9. uro se bo na izpostavljenih delih obale razlivalo morje do višine desetih centimetrov. Na Arsu zato priporočajo previdnost na plažah, v marinah in na sprehajalnih poteh ob morju.

Zjutraj bodo do velikih pretokov sprva narasle reke na zahodu Slovenije, dopoldne in čez dan pa tudi v večjem delu države. Na Agenciji za okolje (Arso) zato svetujejo, da ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, redno spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila.

Padavine bodo čez dan od zahoda ponehale, pojavljale se bodo še krajevne plohe. V zahodni in severozahodni Sloveniji bo po navedbah Arsa do sobotnega jutra padlo večinoma od 20 do 50 milimetrov padavin. Podobne količine lahko pričakujemo tudi na skrajnem jugu in jugovzhodu države. Manj padavin bo padlo v severovzhodni Sloveniji, večinoma okoli deset milimetrov padavin.

Meja sneženja bo med 1.000 in 1.400 metrov nadmorske višine, predvsem zjutraj bo lahko snežilo tudi v Zgornjesavski dolini.